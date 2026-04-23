Los detenidos fueron aprehendidos tras una denuncia de robo en la alcaldía Cuauhtémoc

Los detenidos fueron aprehendidos tras una denuncia de robo en la alcaldía Cuauhtémoc | SSC | X

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó que fueron detenidos cuatro sujetos dedicados al asalto a automovilistas en diversas alcaldías de la capital.

Por medio de un mensaje este jueves 23 de abril 2026, se dio a conocer que los aprehendidos fueron Juan “N”, José Ramón “N”, Raúl “N” y Sharon Melisa “N”. Todos fueron localizados gracias a una denuncia de asalto en la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, se detalló que los cuatro estarían presuntamente relacionados con el asalto en un bajopuente de Santa Fe, mismo que se hizo viral en redes sociales.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia por el asalto a un automovilista en la colonia #Peralvillo, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @AlcCuauhtemocMx e @Alc_Iztapalapa, a Juan "N", José Ramón "N", Raúl "N" y Sharon Melisa "N".



Se recuperó dinero en… pic.twitter.com/tJMEaASI8B — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 23, 2026

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Aseguraron vehículos, armas y teléfonos celulares

Durante la detención, las autoridades capitalinas recuperaron dinero en efecto y se les aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, teléfonos celulares, un cuchillo y dos vehículos.

Con base en las primeras investigaciones, uno de esos vehículos fue presuntamente utilizado para vigilar y seguir a las víctimas de un robo en Lomas de Vista Hermosa, Santa Fe, el pasado martes 21 de marzo.

Y es que en la grabación se pudo conocer que los delincuentes lograron llevarse un reloj de alta gama, además de que arrojaron las llaves del vehículo lejos para que no los siguiera, todas esas acciones con violencia.

Ante este caso y otros que han sido denunciados en varios canales (tanto oficiales como digitales), la policía capitalina incrementó la seguridad en el puente de Prolongación Vista Hermosa y Carlos Echanove, en la alcaldía Cuajimalpa.

Célula delictiva estaría presente en varias alcaldías de la CDMX

Finalmente, con base en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se dio a conocer que la célula delictiva estaría vinculada con otros delitos en las demarcaciones de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc.

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