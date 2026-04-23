Adoptar un perro es cambiarle la vida pues al ser abandonados sufren por comida, enfermedades y corren muchos riesgos, por ello, en el Centro de Transferencia Canina se encargan de rescatarlos y brindarles todos los cuidados para que después puedan vivir en familia y Nayo es un lomito que está buscando un hogar.

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Nayo, un macho de 6 años quiere una segunda oportunidad

A través de redes sociales, el CTC compartió una foto de Nayo, un perro de 6 años, tamaño mediano que está en busca de una familia luego de que fue rescatado en la estación General Anaya.

Pero no solo Nayo está buscando una familia, también están en adopción:

Zara de 9 años

Peca de 4 años

Yes de 2 años

Villano de 3 años

Uami de 5 años

Tuercas de 4 años

Tomás de 2 años

Tlana de 5 años

Tlaco de 1 año

Tepo de 13 años

🐾 ¡Tu apoyo puede cambiar vidas! 🐶🤎



Cada granito de arena cuenta para nuestros amigos peludos. Haz clic en el enlace y descubre cómo puedes ayudar con tu donación👇 ... https://t.co/F7vBH3F2Md#AdoptaMetro #AUnMetroDeSuHogar 🦴💖 pic.twitter.com/UsZWZCSdbG — CTC del Metro (@ctcdelmetro) April 11, 2026

Para adoptar solo es necesario acudir a Avenida de las Culturas S/N, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco en un horario de lunes a viernes de las 10:00 a las 17:00 horas con:

Formato para la adopción de caninos

Copia del INE u otro documento oficial

Copia del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Si cumples con los requisitos se agendará una visita domiciliaria y si eres candidato se agendará una fecha de entrega. Todos los lomitos se entregan bañados, esterilizados y desparasitados por el CTC.

¿Cómo registrar una mascota en el RUAC?

En la CDMX el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es un trámite gratuito y obligatorio que se realiza en línea para facilitar la localización en caso de extravío y validar la propiedad legal.

Para hacer el registro debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal RUAC CDMX

Crea tu cuenta llave o ingresa con la que tienes

Registra al tutor con tus datos personales

Registra a tu mascota con datos como especie, raza, nombre, edad, señas particulares, estado de vacunación y esterilización

con datos como especie, raza, nombre, edad, señas particulares, estado de vacunación y esterilización Sube tres fotografías recientes de tu mascota de frente, lateral y una contigo

Una vez certificada la información podrás obtener una clave para descargar la credencial de tu mascota

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