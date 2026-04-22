El clima de la Tierra es un sistema dinámico, es decir que las condiciones no son fijas y todo el tiempo es diferente y expertos señalan que hay 61% de probabilidades de que este 2026 regrese el fenómeno El Niño que se caracteriza por el debilitamiento de los vientos alisios y el desplazamiento de grandes masas de agua cálida hacia la costa de América.

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Efectos del fenómeno El Súper Niño

El Niño, es un fenómeno climático que ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal y en el norte y noroeste de México hay mayor presencia de lluvias en invierno y en el centro y sur hay una tendencia a déficit de precipitaciones en el verano.

Esto generaría riesgos de sequía en regiones del sur y sureste y en el note podrían registrarse episodio de lluvias intensas.

¿Por qué se le considera un “Super” evento?

El fenómeno de El Niño puede desarrollarse y generar calor persistente en gran parte de país y las olas de calor se intensificarían elevando el riesgo de incendios forestales. Y cuando se le da el nombre de Súper Niño implica que los efectos serían peores de lo que se prevé.

Es decir que se podrían registrar sequías severas en el sur, estrés hídrico en ciudades, lluvias intensas y prolongadas y habría un fuerte impacto en la agricultura y disponibilidad de agua.

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