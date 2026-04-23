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Caos vehicular en la México-Querétaro; estos son los bloqueos en carreteras hoy
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Cortes a la circulación en calles de CDMX por bloqueos y marcha de estudiantes hoy

Este día se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la capital del país por lo que habrá cierres en avenidas principales, para que tomes previsiones.

Manifetsantes bloquean calles de CDMX e impiden paso de vehículos | José Luis Graw

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3 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones en qué alcaldías de la CDMX se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones hoy jueves 22 de abril, para que tomes previsiones debido a que habrá cortes a la circulación.

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Marcha en la alcaldía Gustavo A. Madero

La Comunidad estudiantil de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán una marcha a las 11:30 horas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco en Av. Wilfrido Massieu No. 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero rumbo a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo y a la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Horarios y calles cerradas por manifestaciones

Además se tienen previstas otras concentraciones en:

08:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Escuela Primaria “Profr. Victoriano González Garzón” en Xico y Xalpatláhuac, colonia Arenal 4ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza.

09:30 horas en Instituto Nacional de Antropología e Historia en Córdoba No. 45, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sede “Lanz Galera” ubicado en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

10:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

11:00 horas en el Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo en Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.

14:30 horas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco ubicada en Av. Luis Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero y en Instituto de Educación Media Superior, Plantel Álvaro Obregón III “Rosario Ibarra de Piedra” en Grutas y Av. Central, colonia 8 de Agosto, alcaldía Álvaro Obregón.

15:00 horas en Conservatorio Nacional de Música en Av. Presidente Masaryk No. 582, colonia Polanco 2ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

16:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en Callejón del Esfuerzo No. 32, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

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