Manifetsantes bloquean calles de CDMX e impiden paso de vehículos | José Luis Graw

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones en qué alcaldías de la CDMX se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones hoy jueves 22 de abril, para que tomes previsiones debido a que habrá cortes a la circulación.

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Marcha en la alcaldía Gustavo A. Madero

La Comunidad estudiantil de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán una marcha a las 11:30 horas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco en Av. Wilfrido Massieu No. 399, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero rumbo a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo y a la Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Horarios y calles cerradas por manifestaciones

Además se tienen previstas otras concentraciones en:

08:00 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Escuela Primaria “Profr. Victoriano González Garzón” en Xico y Xalpatláhuac, colonia Arenal 4ª Sección, alcaldía Venustiano Carranza.

09:30 horas en Instituto Nacional de Antropología e Historia en Córdoba No. 45, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sede “Lanz Galera” ubicado en Periférico Sur No. 3469, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

10:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

11:00 horas en el Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Plaza Tlaxcoaque en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Monumento a la Madre ubicado en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo en Av. de los 100 Metros y Av. Fortuna, colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero.

14:30 horas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco ubicada en Av. Luis Enrique Erro y Av. Wilfrido Massieu, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero y en Instituto de Educación Media Superior, Plantel Álvaro Obregón III “Rosario Ibarra de Piedra” en Grutas y Av. Central, colonia 8 de Agosto, alcaldía Álvaro Obregón.

15:00 horas en Conservatorio Nacional de Música en Av. Presidente Masaryk No. 582, colonia Polanco 2ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

16:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas en Callejón del Esfuerzo No. 32, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

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