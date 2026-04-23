Siguen los retrasos en algunas líneas del Metro CDMX

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Si vas a utilizar el Metro o Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), ten paciencia pues tras lluvias y suspensión de servicio, el tránsito es lento durante la mañana de este jueves 23 de abril de 2026.

Los problemas se presentan principalmente en la Línea 2, donde se vio interrumpido el servicio debido a que arrojaron un objeto metálico a la zona de vías; sin embargo, los retrasos van de los 15 a los 20 minutos, según usuarios en redes sociales.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico de zona de vías”, se pudo leer en las redes sociales del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/VHeBHodDDB — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 23, 2026

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¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves 23 de abril?

Con base en los reportes de redes sociales, estas son las afectaciones de esta mañana:

Retrasos de más de 15 minutos en la Línea 2 tras suspenderse el servicio por un objeto en las vías, especialmente en dirección Cuatro Caminos.

tras suspenderse el servicio por un objeto en las vías, especialmente en dirección Cuatro Caminos. Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 3 , especialmente en dirección Universidad

, especialmente en dirección Universidad Retrasos de 10 a 15 minutos en la Línea 8 , especialmente en dirección Buenavista, las estaciones comienzan a llenarse

, especialmente en dirección Buenavista, las estaciones comienzan a llenarse Retrasos de más de 10 minutos en la Línea 9

Retrasos de más de 10 minutos en la Línea A; las autoridades informaron que “se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”.

Se recuerda que las estaciones San Antonio Abad (L2) y Auditorio (L7) permanecen cerradas hasta nuevo aviso; además, sólo funciona el anden norte en la estación Tasqueña.

Así va el Metrobús CDMX hoy 23 de abril 2026

Por otro lado, el Metrobús CDMX también presenta retrasos en las siguientes líneas:

Se restableció el servicio en la estación Poniente 128 en la Línea 3 , en dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac.

, en dirección Pueblo Santa Cruz Atoyac. Retrasos en la Línea 7, rumbo a Campo Marte, de más de 10 minutos; sin embargo, las autoridades informaron que las unidades esperan su salida de acuerdo a la programación.

Además, se dio a conocer que, a diferencia del miércoles 22 de abril, la Línea 4 Ruta Sur se restableció completamente.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan salir con anticipación y prever tus traslados.

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