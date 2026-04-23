SMN prevé lluvias fuertes en varios estados de México este 23 de abril | Getty Images

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este jueves 23 de abril prevén lluvias, calor extremo, así como rachas de viento que serán provocados principalmente por el frente frío número 46 que continuará extendiéndose sobre el noroeste y norte de México.

Fue a través de su informe diario, que la Conagua dio a conocer que serán los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los que se verán afectados con rachas fuertes de viento de hasta 40 kilómetros por hora, mientras que en Sonora y Durango se presentarán rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este 23 de abril

De acuerdo con los pronósticos del clima para la Ciudad de México (CDMX), este jueves 22 de abril se prevén lluvias aisladas después de las 12:00 del día, además de que se esperan rachas de viento de hasta 20 kilómetros en las diferentes alcaldías capitalinas.

En cuanto al Estado de México (Edomex), se dio a conocer que también se prevén lluvias de hasta 5 mm durante la tarde, así como temperaturas de hasta 35°C en el suroeste de la entidad de la República Mexicana.

Pronósticos del clima en Puebla y Querétaro este 23 de abril

En cuanto al estado de Puebla, se dio a conocer que se prevén lluvias puntuales fuertes de hasta 50 mm en el sur y suroeste de la entidad, así como rachas de hasta 50 kilómetros por hora en los diferentes municipios de la entidad mexicana.

Por su parte, en Querétaro se esperan que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá una onda de calor en la zona centro, esto a partir del mediodía de este jueves 23 de abril.

Pronósticos extendidos del clima en México

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos y Oaxaca

: Durango, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos y Oaxaca Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México

: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Estado de México Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México y Puebla

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