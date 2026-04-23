Autos que no pueden circular este jueves en el Valle de México

Autos que no pueden circular este jueves en el Valle de México | José Luis Graws

En el Valle de México se implementó el programa Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación ambiental y por ello, de lunes a sábado hay restricciones vehiculares y si quieres evitar pagar una costosa multa, te decimos qué autos no pueden transitar en la CDMX y Edomex este jueves.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula el jueves?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) este día no pueden circular en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex de las 05:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Holograma 1 y 2

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 23 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/MFczNLjbkr — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 23, 2026

Los únicos vehículos que pueden transitar todos los días sin los híbridos o eléctricos, los de servicios de emergencia y transporte público.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula y transiten por las calles el día que les toca descansar serán retirados de la vialidad y podrían ser llevados al depósito vehicular. El dueño del vehículo deberá pagar para poder sacar el coche y será multado con entre 20 y 30 Unidad de Medida Actualizada (UMA) que es equivalente a entre 2 mil y 3 mil pesos.

Así que te recomendamos siempre revisar las restricciones que hay pues a veces se activa la Fase 1 de contingencia ambiental y se endurecen las medidas.

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