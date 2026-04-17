Mixcito es un cachorro de 4 meses que está buscando un nuevo hogar y si quieres darle una oportunidad puedes ir a conocerlo al Centro de Transferencia Canina (CTC) y si se gana tu corazón podrás integrarlo a tu familia, te decimos cuál es son los pasos para adoptarlo.

Mixcito, un cachorro adorable en busca de un hogar

En el CTC hay muchos perros listos para tener una familia, así que si quieres cambiarle la vida a uno, Mixcito es ideal pues solo tiene 4 meses, es un macho tierno y juguetón tamaño chico. Fue rescatado en la estación del Metro Mixcoac.

Personal de la red de transporte lo salvó y llevó al CTC para que recibiera atención médica veterinaria y comenzara su proceso de socialización. Ahora esta en busca de una familia que lo quiera mucho, lo cuide y le de la vida que merece.

🐾 ¡Tu apoyo puede cambiar vidas! 🐶🤎



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Pasos para adoptar a Mixcito

Si Maxcito se ganó tu corazón y quieres adoptarlo, puedes acudir directamente a las instalaciones ubicadas en Avenida de las Culturas s/n, colonia el Rosario, alcaldía Azcapotzalco. El horario es de 10:00 a 17:00 horas y si quieres ir a la segura te recomendamos que lleves los siguientes documentos:

Formato para la adopción de caninos que puedes descargar aquí

Copia del INE u otro documento oficial.

Copia del comprobante de domicilio (máximo 3 meses atrás de luz, agua, predial o teléfono).

Posteriormente se programará una visita domiciliaria para corroborar que cuentas con las condiciones necesarias para que viva el perrito y si es así se programará la entrega de Mixcito quien estará bañado, esterilizado y desparasitado.

El objetivo de este espacio es concientizar a las personas sobre la importancia de la esterilización y de que en caso de tener una mascota asumir las responsabilidades que requiere, pues es un compromiso para toda la vida del lomito. Además de destacar que siempre es mejor adoptar que comprar pues hay muchos perros deseosos de vivir en familia.

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