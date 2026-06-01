Inicio de semana complicado en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), especialmente para aquellos que utilizan el Metro y Metrobús durante hoy lunes 1º de junio.

Por medio de redes sociales, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que existe alta afluencia y retrasos en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B, es decir, en la mayor parte de la red.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX sigue con desvíos en la línea 4; no obstante, se restableció el servicio en las estaciones que estuvieron cerradas en la línea 1, que corre sobre avenida Insurgentes, durante la semana pasada.

#MetroAlMomento:



Se mantiene afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



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¿Cómo va el Metro CDMX hoy lunes 1 de junio 2026?

Las autoridades y usuarios en redes sociales reportan los siguientes tiempos de espera en las líneas del Metro CDMX hoy lunes:

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 1, especialmente en dirección Observatorio

1, especialmente en dirección Observatorio Retrasos de 10 minutos en la línea 2

Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea 3 ; agilizan salida de trenes desde las terminales

; agilizan salida de trenes desde las terminales Retrasos de 15 minutos en la línea 7

Retrasos de 10 minutos en la línea 8 , especialmente en dirección Garibaldi

, especialmente en dirección Garibaldi Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 9

Retrasos de 10 minutos en la línea A; autoridades aseguran que no se presentan averías en el circuito

Horarios de la Línea 2 del Metro CDMX hoy 1 de junio

Debido a eventos y remodelaciones en las estaciones de la línea azul, esta opera en dos tramos:

Servicio únicamente de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos

y Permanecen cerradas las estaciones Viaducto y Chabacano , así como San Antonio Abad, Nativitas y Portales

, así como En el tramo de Xola a Pino Suárez se ofrece servicio alterno con autobuses gratuitos de RTP

se ofrece servicio alterno con Estación Zócalo sin servicio por evento en la plancha de la Constitución

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 1 de junio

En tanto, las autoridades del Metro CDMX informan estos avances en el Metrobús de la Ciudad de México:

Línea 4 Ruta Sur

Servicio de San Lázaro a San Pablo

Sin servicio de Plaza de la República a Pino Suárez Su

Además, se dio a conocer que ya funciona con normalidad la estación Perisur de la línea 1.

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