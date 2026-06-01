Inicio de semana complicado en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX), especialmente para aquellos que utilizan el Metro y Metrobús durante hoy lunes 1º de junio.
Por medio de redes sociales, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que existe alta afluencia y retrasos en las líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B, es decir, en la mayor parte de la red.
Mientras tanto, en el Metrobús CDMX sigue con desvíos en la línea 4; no obstante, se restableció el servicio en las estaciones que estuvieron cerradas en la línea 1, que corre sobre avenida Insurgentes, durante la semana pasada.
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¿Cómo va el Metro CDMX hoy lunes 1 de junio 2026?
Las autoridades y usuarios en redes sociales reportan los siguientes tiempos de espera en las líneas del Metro CDMX hoy lunes:
- Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 1, especialmente en dirección Observatorio
- Retrasos de 10 minutos en la línea 2
- Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea 3; agilizan salida de trenes desde las terminales
- Retrasos de 15 minutos en la línea 7
- Retrasos de 10 minutos en la línea 8, especialmente en dirección Garibaldi
- Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 9
- Retrasos de 10 minutos en la línea A; autoridades aseguran que no se presentan averías en el circuito
Horarios de la Línea 2 del Metro CDMX hoy 1 de junio
Debido a eventos y remodelaciones en las estaciones de la línea azul, esta opera en dos tramos:
- Servicio únicamente de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos
- Permanecen cerradas las estaciones Viaducto y Chabacano, así como San Antonio Abad, Nativitas y Portales
- En el tramo de Xola a Pino Suárez se ofrece servicio alterno con autobuses gratuitos de RTP
- Estación Zócalo sin servicio por evento en la plancha de la Constitución
Así avanza el Metrobús CDMX hoy 1 de junio
En tanto, las autoridades del Metro CDMX informan estos avances en el Metrobús de la Ciudad de México:
Línea 4 Ruta Sur
- Servicio de San Lázaro a San Pablo
- Sin servicio de Plaza de la República a Pino Suárez Su
Además, se dio a conocer que ya funciona con normalidad la estación Perisur de la línea 1.
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