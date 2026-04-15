En la CDMX, el bienestar animal es importante por ello, se creó el Centro de Transferencia Canina, un lugar donde se rescatan perros de alguna de las 12 líneas de la red para cuidarlos y posteriormente darlos en adopción, tal es el caso de Tepo un tierno perro que está en busca de un hogar.
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El perrito Tepo está en busca de un hogar
A través de redes sociales, el Metro CDMX compartió una foto de Tepo, un perrito que fue rescatado en la estación Tepalcates. Es un macho de 13 años tamaño grande y está en busca de una familia que quiera darle mucho amor.
Si quieres conocer a Tepo, puedes acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas y si se gana tu corazón podrás adoptarlo.
Solo tendrás que presentar una copia del INE u otro documento oficial, copia de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser de luz, agua, predial o teléfono. Se programará una visita domiciliaria y en caso de cumplir con los requisitos se agendará una fecha de entrega. El perro será entregado bañado, esterilizado y desparasitado.
Perritos rescatados que están en adopción
En el CTC hay muchos perros que quieren integrarse a un hogar como:
- Aragón de 2 años
- Bos de 5 años
- Culqui de 3 años
- Dron de 7 años
- Eca de 1 año
- Ela de 2 años
- Eli de 10 años
- Frijol de 1 año
- Gari de 1 año
- Guerrero de 2 años
- Gueto de 3 años
- Guni de 4 años
- Limpi de 4 años
- Mixcito de 4 meses
- Morena de 1 año
- Nayo de 6 años
- Niver de 3 años
¿Qué puedo donar al CTC del Metro?
En caso de que no puedas adoptar pero quieras poner tu granito de arena y ayudar a que los lomitos tengan una mejor vida puedes ir a visitarlos y convivir con ellos, eso los hace muy felices.
También puedes llevar alimento, material quirúrgico, productos de limpieza, correas, casitas, juguetes y cobijas.
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