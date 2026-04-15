Tepo, un perrito rescatado que esta en adopción | CTC

En la CDMX, el bienestar animal es importante por ello, se creó el Centro de Transferencia Canina, un lugar donde se rescatan perros de alguna de las 12 líneas de la red para cuidarlos y posteriormente darlos en adopción, tal es el caso de Tepo un tierno perro que está en busca de un hogar.

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El perrito Tepo está en busca de un hogar

A través de redes sociales, el Metro CDMX compartió una foto de Tepo, un perrito que fue rescatado en la estación Tepalcates. Es un macho de 13 años tamaño grande y está en busca de una familia que quiera darle mucho amor.

Si quieres conocer a Tepo, puedes acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas y si se gana tu corazón podrás adoptarlo.

Solo tendrás que presentar una copia del INE u otro documento oficial, copia de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser de luz, agua, predial o teléfono. Se programará una visita domiciliaria y en caso de cumplir con los requisitos se agendará una fecha de entrega. El perro será entregado bañado, esterilizado y desparasitado.

Perritos rescatados que están en adopción

En el CTC hay muchos perros que quieren integrarse a un hogar como:

Aragón de 2 años

Bos de 5 años

Culqui de 3 años

Dron de 7 años

Eca de 1 año

Ela de 2 años

Eli de 10 años

Frijol de 1 año

Gari de 1 año

Guerrero de 2 años

Gueto de 3 años

Guni de 4 años

Limpi de 4 años

Mixcito de 4 meses

Morena de 1 año

Nayo de 6 años

Niver de 3 años

¿Qué puedo donar al CTC del Metro?

En caso de que no puedas adoptar pero quieras poner tu granito de arena y ayudar a que los lomitos tengan una mejor vida puedes ir a visitarlos y convivir con ellos, eso los hace muy felices.

También puedes llevar alimento, material quirúrgico, productos de limpieza, correas, casitas, juguetes y cobijas.

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