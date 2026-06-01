El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México (CDMX) informó que está suspendido el servicio del Tren Ligero de Estadio Azteca y Tasqueña, sólo hay servicio de Xochimilco al Estadio Azteca en ambos sentidos.

Para los que se dirigen en el tramo suspendido, adelantó que hay unidades de Trolebús brindando servicio, en ambos sentidos, para los usuarios que se quedaron varados.

#MovilidadCDMX



Tren ligero



Por cable mensajero roto entre estaciones Registro Federal y Textitlán, servicio provisional de Xochimilco a Estadio Azteca con tren y de Estadio Azteca a Tasqueña con unidades de trolebús en ambos sentidos.



Personal de línea elevada trabaja en el… — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 1, 2026

¿Qué pasó en el Trolebús CDMX hoy?

De acuerdo a las autoridades, se presentó una falla en el transporte público del sur de la CDMX debido a un cable mensajero roto entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.

Ante esto, los usuarios fueron desalojados de los vagones y tuvieron que caminar por las vías eléctricas para dirigirse a otro transporte.

Servicios de emergencia se encuentran en la zona para restablecer la operación normal del Tren Ligero.

Información en desarrollo...