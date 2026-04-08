Giro en el transporte de Quintana Roo: proponen iniciativa para que todos estos estudiantes viajen gratis

El transporte público podría dar un giro importante en Quintana Roo. Y es que gracias a una iniciativa presentada en el Congreso local busca garantizar viajes gratuitos para estudiantes que enfrentan dificultades para llegar a sus escuelas, especialmente en comunidades donde el traslado representa un reto diario.

Aunque la medida aún no es oficial, el proyecto ya plantea cambios concretos en la Ley de Movilidad del estado, lo que podría beneficiar a miles de niñas, niños y jóvenes.

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¿Qué estudiantes podrían viajar gratis?

De aprobarse, el beneficio aplicaría a estudiantes que enfrenten trayectos largos para llegar a sus centros educativos, con criterios claros definidos en la iniciativa.

Entre ellos:

Estudiantes de primaria que deban caminar más de 30 minutos o recorrer más de 1 kilómetro

Estudiantes de secundaria y nivel medio superior que tarden más de 60 minutos o recorran más de 3 kilómetros

Además, la propuesta amplía el alcance del beneficio a distintos niveles educativos, incluyendo primaria, secundaria y media superior.

¿Por qué se propone esta medida?

El documento oficial señala que en muchas comunidades, especialmente en zonas rurales, la falta de transporte adecuado, las largas distancias y los costos del traslado dificultan que estudiantes puedan asistir regularmente a la escuela.

En estos contextos, factores como el tiempo de traslado, la distancia y el gasto en transporte se convierten en obstáculos que afectan la permanencia escolar.

Esta situación puede provocar problemas como:

Deserción escolar

Retraso en el aprendizaje

Menor acceso a oportunidades educativas

Según la propuesta, se brindaría transporte a estudiantes de primaria que caminan regularmente más de 30 minutos o que recorren más de 1 kilómetro.|Imagen Ilustrativa

Un tema de derechos, no solo de transporte

La iniciativa también destaca que la movilidad es un derecho fundamental que está directamente relacionado con otros derechos, como el acceso a la educación.

En este sentido, se busca que el transporte público escolar gratuito permita reducir desigualdades y mejorar las condiciones de vida en comunidades donde actualmente el traslado representa una barrera.

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