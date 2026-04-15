Si estás cansado de la rutina y quieres aprender algún oficio o practicar algún deporte, en la alcaldía Benito Juárez hay cuatro sedes de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), conoce cómo puedes inscribirte y cuáles son las actividades gratuitas disponibles.
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Sedes y actividades de PILARES en la alcaldía Benito Juárez
Actualmente solo hay cuatro sedes de PILARES en esta alcaldía y se encuentran ubicados en:
8 de agosto: Río Becerra s/n, colonia 8 de agosto.
Antonio Helguera: Andrea del Castagno s/n entre Avenida Revolución y Miguel Ángel dentro del parque Deportivo Arnaiz, colonia Nonoalco.
Carlos Monsiváis: Eje 7 A sur avenida General Emiliano Zapata s/n 1 , colonia N/D.
Municipio Libre: Municipio Libre y Calzada de Tlalpan s/n, colonia Portales Norte.
Hay una gran variedad de actividades disponibles entre las que destacan box, canto, música, robótica, computación, taekwondo, dibujo, animación y acrobacia.
Además, hay una beca que ofrece apoyos económicos de mil a mil 500 pesos para quienes estudien secundaria, bachillerato y licenciatura, y usuarios de Ciberescuelas.
Pasos para registrarse en PILARES
Para que puedas acceder a estas actividades es necesario que re registres, solo debes ingresar al siguiente enlace. En caso de que seas menor de edad, tu madre, padre o tutor deberán registrarte.
Posteriormente ubica el PILARES o Brigada donde deseas participar y llenar el formulario de registro. Debes leer cuidadosamente el aviso de privacidad.
Anota tus datos y verifica que esté capturados correctamente. Descarga y guarda tu registro en un lugar de fácil acceso.
En caso de que hayas olvidado o perdido tu registro puedes recuperarlo en el mismo enlace.
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