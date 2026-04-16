Tras el fallo eléctrico, la Línea 3 del Metro CDMX opera con lentitud extrema | Metro CDMX | X

La mañana de este jueves 16 de abril de 2026, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reportan retrasos de hasta 15 minutos en distintas líneas de la red, con afectaciones más notorias en la Línea 3, que apenas se recupera de una falla registrada el día anterior.

De acuerdo con información oficial, la Línea 3 —que corre de Universidad a Indios Verdes— opera en todas sus estaciones; sin embargo, el avance de trenes es lento, lo que ha generado saturación en andenes y tiempos de espera prolongados, según reportes de usuarios en redes sociales.

#MetroAlMomento:

Las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra… pic.twitter.com/XzzdlwfNX7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

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¿Por qué hay retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX hoy?

El origen de las afectaciones se remonta al miércoles 15 de abril, cuando el Metro CDMX informó sobre un disturbio eléctrico externo a sus instalaciones.

Este incidente obligó a implementar un servicio provisional que inicialmente suspendió operaciones en el tramo de Viveros a Universidad.

Horas más tarde, alrededor de las 18:30, el servicio se reanudó parcialmente de Indios Verdes a Coyoacán, aunque con interrupciones. Para este jueves, si bien toda la línea ya opera completa, las secuelas del incidente continúan impactando la frecuencia de los trenes.

El Metro CDMX ha señalado que la línea “brinda servicio en todas sus estaciones”, pero usuarios en redes sociales contradicen esta versión al reportar tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos.

Líneas con retrasos hoy en el Metro CDMX

Además de la Línea 3, otras rutas presentan afectaciones este jueves:

Línea 12: retrasos de entre 10 y 15 minutos , aunque autoridades aseguran que no hay averías y que se trabaja para agilizar el servicio

, aunque autoridades aseguran que no hay averías y que se trabaja para agilizar el servicio Línea 7: demoras de hasta 15 minutos

Línea 1: tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos

Estas condiciones han generado complicaciones para miles de usuarios que dependen del Metro CDMX para trasladarse en la capital.

Estaciones cerradas en el Metro CDMX este 16 de abril 2026

El Sistema de Transporte Colectivo también informó sobre el cierre de algunas estaciones por trabajos de rehabilitación:

Auditorio (Línea 7)

San Antonio Abad (Línea 2)

En ambos casos no hay servicio de ascenso ni descenso de pasajeros hasta nuevo aviso. En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece abierta y funcionando con normalidad en ambos sentidos.

Metrobús CDMX opera con normalidad

Por su parte, el sistema de Metrobús CDMX no reporta afectaciones este jueves, por lo que se mantiene como una alternativa para quienes buscan evitar los retrasos en el Metro.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, salir con anticipación y considerar rutas alternas para reducir el impacto en sus tiempos de traslado.

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