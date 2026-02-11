¿Funciona usar cubrebocas en la escuela? La verdadera forma en la que se contagia el sarampión
En el Estado de México se implementó el uso de cubrebocas obligatorio en las escuelas para evitar el contagio por sarampión.
El brote de sarampión gana terreno en México, siendo Jalisco, la entidad que se posiciona como el foco rojo del brote durante el mes de febrero con 1,245 casos. Hasta el momento, se han confirmado casos en al menos 56 escuelas, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado el uso de cubrebocas obligatorio. Pero, ¿realmente funciona esta medida?
En adn Noticias, te contamos todos los detalles acerca de cómo se contagia el sarampión y si el uso de cubrebocas es realmente efectivo para evitar un contagio en las primarias y secundarias.
Aumentan los casos de sarampión en México
¿Cómo se contagia realmente el sarampión?
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que se puede adquirir a cualquier edad. Pero, ¿cómo se contagia el sarampión? De acuerdo con el IMSS, esta enfermedad se propaga de la siguiente manera:
- A través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.
¿Cuáles son los síntomas de sarampión?
Es muy importante que los padres de familia presten atención a los síntomas del sarampión que pueden confundirse con los de una alergia o una simple gripa:
- Fiebre de por lo menos 3 días que puede alcanzar hasta los 40°C
- Tos
- Nariz moqueante
- Conjuntivitis (ojos rojos)
- Los pacientes con sistema de defensa débil pueden desarrollar neumonía
¿El cubrebocas sirve para prevenir el contagio de sarampión en las escuelas?
La mejor forma de prevención del sarampión es aplicar la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) y la doble viral para adolescentes y adultos (sarampión y rubéola).
Además de la vacunación, algunas están implementando el uso de cubrebocas en escuelas de educación básica, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. Las entidades que pidieron uso de cubrebocas en las escuelas son las siguientes:
- Jalisco
- Hidalgo (también se usará en tianguis y plazas)
- Edomex
- Tlaxcala
- Oaxaca
No obstante, especialistas aseguran que si los niños cuentan con la vacuna contra el sarampión no es necesario el uso de cubrebocas. En cambio, si los menores no cuentan con la vacuna corren el riesgo de contagiarse al estar en contacto con alguien enfermo, a pesar de usar cubrebocas.
OJO: Por lo tanto, el cubrebocas puede considerarse como una medida preventiva adicional, pero es indispensable aplicar a los menores de 49 años la vacuna contra el sarampión .
¿Por qué las personas de 50 años o más no deben vacunarse contra el sarampión?
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las personas mayores de 50 años no necesitan vacunarse contra el sarampión, porque probablemente ya tuvieron la enfermedad o ya cuentan con la vacuna, por lo que deben priorizarse los menores de 49 años.
¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión en la CDMX si salgo tarde del trabajo?
Para facilitar el acceso a la vacuna contra el sarampión a la población trabajadora y estudiantil, el gobierno de la CDMX habilitó 21 puntos de vacunación con horario extendido, operando de 09:00 a 23:00 horas. Estos módulos se ubican en zonas de alta afluencia como:
- Parque de la Bombilla
- Estación del Cablebús Vasco de Quiroga
- Parque Jardín Hidalgo
- Alameda Norte
- Parque La Postal
- Parque de los Venados
- Centro de Coyoacán
- Mercado Verde
- Bellas Artes
- Ángel de la Independencia
- Módulo Central de Emergencias
- Mercado Rosa Torres
- Jardín Hidalgo en Cuautepec
- Deportivo Carmen Serdán
- Basílica de Guadalupe
- Exterior del Mercado Río Blanco
- Kiosco San Felipe de Jesús
- Deportivo Hermanos Galeana
Asimismo, habrá módulos de vacunación en:
- Explanada de la Alcaldía Iztacalco
- Kiosco de Sur 16
- UTOPÍA Ixtapalcalli
- Parque Elektra
- UTOPÍA Meyehualco
- UTOPÍA La Cascada
- UTOPÍA Libertad
- UTOPÍA Atzintli
- Trolebús Santa Martha
- Exterior del Metro Constitución de 1917
- Parque Cañitas
- Metro Polanco
- DIF Milpa Alta
- Plaza Corregidora
