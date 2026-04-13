Metro CDMX sufre cuando llueve y estas fueron las estaciones más afectadas en 2025

Aunque oficialmente aún no inicia la Temporada de Lluvias en la Ciudad de México (CDMX), las afectaciones en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya comienzan a notarse.

En adn Noticias realizamos un monitoreo de los mensajes publicados y las respuestas de la cuenta oficial del Sistema de Transporte Colectivo, @MetroCDMX, entre 2025 y lo que va del 2026, donde pudimos conocer las estaciones y líneas vulnerables a inundaciones y fallas de infraestructura.

En detalle, X (antes Twitter) sólo te deja analizar tres mil 200 tuits al día si tienes una cuenta sencilla, es decir, si no se paga más; con base en esto, pudimos notar que el Metro CDMX suele responder entre 48 y 52 diario, respuestas que aumentan en días con problemas como cuando llueve.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/37SDzk52B5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 4, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX fallan más cuando llueve?

De acuerdo a lo anterior, existen rutas que presentan afectaciones recurrentes cuando se registran precipitaciones en la Ciudad de México.



Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, encabeza la lista por su fragilidad estructural. Estaciones como Peñón Viejo, Guelatao, Acatitla y Santa Martha suelen registrar suspensiones parciales o totales debido a inundaciones en las vías, agravadas por el hundimiento del terreno

que corre de Pantitlán a La Paz, encabeza la lista por su fragilidad estructural. Estaciones como suelen registrar suspensiones parciales o totales debido a inundaciones en las vías, agravadas por el hundimiento del terreno Línea B , el foco está en Ciudad Azteca debido a las lluvias del año pasado

, el foco está en debido a las lluvias del año pasado Línea 5 , el foco rojo es Hangares , identificada por el propio STC por riesgos de filtraciones. Además, el tramo cercano a Oceanía presenta complicaciones por su exposición al exterior

, el foco rojo es , identificada por el propio STC por riesgos de filtraciones. Además, el presenta complicaciones por su exposición al exterior Línea 2 también muestra problemas en estaciones superficiales como Viaducto y Pino Suárez —estaciones donde actualmente se realizan obras—, donde la acumulación de agua provoca un avance extremadamente lento de los trenes

también muestra problemas en estaciones superficiales como —estaciones donde actualmente se realizan obras—, donde la acumulación de agua provoca un avance extremadamente lento de los trenes Línea 3, Indios Verdes y Tlatelolco destacan como puntos críticos. En la terminal norte, la saturación del drenaje obliga a implementar marcha de seguridad ante lluvias

Además, se identificaron líneas con “alerta permanente” durante lluvias: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, debido a que cuentan con tramos al aire libre que incrementan el riesgo de encharcamientos y fallas eléctricas.

La línea 1 no aparece en el conteo, ya que en los últimos años no estuvo activa debido a las remodelaciones que se hicieron en los últimos años.

Policías de la SSC CDMX ayudan a mujer en silla de ruedas en el Metro CDMX

Estaciones del Metro CDMX más afectadas por las lluvias en 2025

Entre los principales puntos detectados se encuentran:



Línea 2: Viaducto y Villa de Cortés por deslizamiento en vías

por deslizamiento en vías Línea 3 : Indios Verdes y Tlatelolco por saturación de drenaje

: por saturación de drenaje Línea 5 : Hangares y Pantitlán por filtraciones y encharcamientos

: por filtraciones y encharcamientos Línea A : Peñón Viejo, Guelatao y Santa Martha por inundaciones y hundimiento

: por inundaciones y hundimiento Línea B: Ciudad Azteca y Guerrero por fallas por humedad

Todo lo anterior lo pudimos conocer al analizar los últimos seis meses del 2025 y lo que va del presente año, que fue lo que X nos permitió conocer, es decir, entre 14 y 15 mil tuits; sin embargo, no todos hablan del flujo en el transporte, otros mencionan actividades u obras dentro de las instalaciones.

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¿Cuándo inicia la temporada de lluvias en CDMX este 2026?

Aunque en las últimas semanas se han registrado lluvias atípicas en distintas regiones del país, la temporada formal aún no comienza.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el periodo de lluvias en la capital iniciará en mayo, tras varios meses de estiaje caracterizados por bajos niveles de agua; sin embargo, el comportamiento climático de 2026 ha sido inusual.

En febrero y marzo se han presentado lluvias derivadas de fenómenos como frentes fríos y la corriente en chorro subtropical, lo que ha provocado inundaciones y caída de granizo en zonas del Valle de México, incluso antes del arranque oficial de la temporada.

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