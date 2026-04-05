Metro CDMX anuncia más cambios en la Línea 2 y así funcionará la estación Tasqueña

La estación Tasqueña, una de las terminales más importantes del sur de la capital, será el punto central de las modificaciones en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) debido a trabajos de rehabilitación en su infraestructura.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, desde el jueves 2 de abril y hasta nuevo aviso, se aplicarán cambios operativos en esta estación como parte del plan de modernización rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Como parte de la rehabilitación de la Línea 2 del @MetroCDMX rumbo al #Mundial2026, a partir del jueves 2 de abril y hasta nuevo aviso, la estación Tasqueña tendrá un ajuste en su operación.

El andén norte, dirección Cuatro Caminos, funcionará para ascenso y descenso; el andén… pic.twitter.com/JErJm8ZmUe — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 2, 2026

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Tasqueña: cierre de andén y cambios en el ascenso de pasajeros

De acuerdo con las autoridades, el andén sur de Tasqueña —donde habitualmente llegan los trenes— quedará fuera de servicio temporalmente debido a trabajos de sustitución de piso.

En su lugar, el andén norte, con dirección hacia Cuatro Caminos, será utilizado tanto para el ascenso como para el descenso de usuarios. Para garantizar la seguridad durante las obras, el área intervenida será tapiada y delimitada.

Elementos de Transportación y Seguridad Institucional serán desplegados en la estación para orientar a los pasajeros y evitar contratiempos en uno de los puntos con mayor afluencia del sistema.

Metro CDMX cambia horario de la Línea 2 por Semana Santa

Metro CDMX solicitó la comprensión de los usuarios, al destacar que estas obras buscan mejorar las condiciones de servicio y ofrecer instalaciones más seguras y duraderas, especialmente en la Línea 2.

Horarios y estaciones afectadas de la Línea 2 del Metro CDMX

Los trabajos en Tasqueña se suman a otras intervenciones en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, particularmente en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, las cuales permanecen cerradas.

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Como parte de estas obras, la Línea 2 operará de manera provisional en dos circuitos: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola. Además, se habilitará un servicio gratuito de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para cubrir el tramo entre Xola y Pino Suárez.

Estas acciones forman parte de un plan integral de rehabilitación del Metro, con miras a optimizar la movilidad en la Ciudad de México ante la llegada de eventos internacionales y el crecimiento constante en la demanda del servicio.



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