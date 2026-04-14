Abren registro para el curso de inglés sabatino en el IPN.

Abren registro para el curso de inglés sabatino en el IPN. | Google Maps

El Centro de Lenguas Extranjeras (Celex) invitó a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a inscribirse a los cursos de inglés sabatinos que se ofrecerán en la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM), a partir del mes de abril.

Si te urge hablar un segundo idioma, ¡apúrate!, porque muy pronto se cerrará el periodo de registro de aspirantes.

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¿Cómo inscribirse al Celex IPN?

Para todos los interesados en estudiar el idioma inglés, el IPN abre una nueva convocatoria para los cursos sabatinos de este 2026. Es importante que consideres las fechas clave de este proceso:

Fecha de inscripción : Del 13 al 23 de abril de 2026

: Del 13 al 23 de abril de 2026 Fecha de pre-registro : Del 19 de marzo al 20 de abril

: Del 19 de marzo al 20 de abril Fecha de inicio de curso: 25 de abril de 2026

Horario: Sábados de 8:00 a 13:30 horas

¡Muchas felicidades a la @ESIMEZ_OFICIAL por su 67 aniversario! Una escuela icónica por la calidad de sus egresados, ingenieras e ingenieros que todos los días y con mucho orgullo ponen "La Técnica al Servicio de la Patria". ¡Felicidades!🥳 #OrgulloPolitécnico pic.twitter.com/uT3u7Hy1DJ — IPN (@IPN_MX) March 19, 2026

Aquí puedes descargar el Formulario de inscripción para el Curso de inglés sabatino.

Pasos para realizar el registro para el curso sabatino del IPN

Realizar el pago en la cuenta de BBVA

Llenar el formulario de inscripción

Entregar físicamente el comprobante bancario en el Departamento de Recursos Financieros

Subir al segundo piso salón 201 (oficina de CELEX) para entregar la copia sellada del comprobante de pago.

Si tienes dudas, puedes acudir al Celex en el ESFM, ubicado en Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco Edificio 9, segundo piso, salón 201, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

El horario de atención es de lunes a viernes de las 10:00 a 19:30 horas.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al curso de inglés sabatino del IPN?

Original y copia del comprobante de pago

Copia de comprobante que te acredite como comunidad IPN (Únicamente docentes, alumnos y egresados, IPN-PAAE)

¿Cuánto cuesta el curso de inglés sabatino en el IPN?

El Instituto Politécnico Nacional busca apoyar a la comunidad estudiantil con cursos de inglés a costos muy económicos. Estos son los precios para la comunidad politécnica y público en general:

Comunidad Politécnica $620 pesos (curso de 40 horas, se avanza un nivel por bimestre) *

(curso de 40 horas, se avanza un nivel por bimestre) * Público General $1,680 pesos (curso de 40 horas, se avanza un nivel por bimestre).

Aprovecha la oportunidad y estudia el curso sabatino de abril a junio y mejora tu nivel de inglés a un precio muy accesible.

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