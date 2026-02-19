IPN lanza nuevos posgrados este 2026: convocatoria, fechas y todo lo que debes saber

¿Buscas profundizar tus conocimientos? Este 2026 el Instituto Politécnico Nacional (IPN), "La Técnica al Servicio de la Patria", abrió dos nuevos posgrados enfocados en energías limpias.

Los posgrados son estudios avanzados de educación superior que se cursan tras obtener una licenciatura (pregrado) para especializarse, profundizar conocimientos o fomentar la investigación. Se dividen principalmente en especializaciones, maestrías y doctorados, permitiendo mejorar competencias profesionales, asumir roles de liderazgo o dedicarse a la docencia.

Convocatoria posgrados IPN 2026

A través de un comunicado oficial, la casa de estudios informó que se trata de una maestría y un doctorado en "Ciencia y Tecnología para la Transición Energética".

De acuerdo con la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta, docente e investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), el objetivo es contribuir al desarrollo sostenible del país, por lo que los programas están orientados a la formación de científicos y tecnólogos especializados en energía limpia.

La convocatoria para ambos programas está prevista para publicarse en abril de 2026, y se espera que las clases inicien durante el segundo semestre del ciclo escolar 2026.

Involucrarán a 46 profesores especializados en sedes del IPN, como ESIME Azcapotzalco, ESIQIE y UPIEM. Están dirigidos a egresados de ingeniería, ciencias exactas o sociales con bases en energía, cubriendo temas como eficiencia energética, almacenamiento y modelos de negocio sustentables.

¿En qué sedes del IPN se impartirán los Posgrados de 2026?

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Oaxaca.

Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (CMP+L).

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), unidades Azcapotzalco y Zacatenco.

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE).

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad (UPIEM).

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo (UPIIH).

La apertura de estos programas ocurre en un momento en que México enfrenta el reto de acelerar su transición energética. Según datos de la Secretaría de Energía, al cierre de 2024 alrededor del 23.4% de la electricidad generada en México provino de fuentes limpias —entre renovables y nucleares—, lo que subraya la necesidad de mayor formación especializada en el ramo.

