Fecha límite de inscripción a preparatoria en la CDMX; estos son los requisitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el 17 de abril es la fecha límite para las inscripciones de Asignación de Bachillerato "Mi derecho, mi lugar" en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La convocatoria, que comenzó el pasado 17 de marzo, va dirigida a los estudiantes de tercer nivel de secundaria o que ya acabaron, con el objetivo de que tengan un lugar en una preparatoria el siguiente ciclo escolar.

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Hasta el momento la convocatoria ha recibido más de 200 mil registros, sin embargo, continuarán recabándose hasta que concluya el periodo establecido para que todos los alumnos decidan a qué escuela quieren ir.

¿Cómo hacer la inscripción?

El registro deberá realizarse a través de la página oficial y para ello deberán tener a la mano los siguientes requisitos:



Llave MX

CURP

Clave de tu secundaria (CCT)

Correo electrónico

Certificado (en caso de tenerlo)

COMIPEMS desaparece

El examen COMIPEMS fue reemplazado por la plataforma "Mi derecho, mi lugar" para ingresar a la educación media superior, a partir del ciclo escolar 2025-2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantienen sus propios exámenes de admisión aunque el registro se hace a través de la misma plataforma.

¿Cuándo se publican los resultados?

Los alumnos podrán saber en qué escuela se quedaron el martes 18 de agosto, tras la publicación de resultados en la Gaceta Electrónica y la página oficial de la SEP.

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