Lanzan convocatoria ECOEMS 2026 para entrar a la prepa; fechas y requisitos

Ya se publicó la convocatoria ECOEMS (Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior) 2026 para que los estudiantes de tercero de secundaria inicien el proceso de admisión al bachillerato, te contamos cuáles son los requisitos, fechas clave y documentos que necesitas para realizar el trámite.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fechas y cómo hacer el registro al ECOEMS 2026

La convocatoria va dirigida a las personas interesadas en estudiar la educación media superior en alguno de los planteles ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México y en los 22 municipios del Edomex.

El registro de aspirantes se deberá realizar del 17 de mazo al 14 de abril, los resultados se publicarán el 18 de agosto y el periodo de asignación extemporánea será del 19 al 26 de agosto, mientras que la atención de aspirantes sin certificado será del 19 al 28 de agosto de 2026.

Para realizar el registro al ECOMES 2026 solo debes ingresar al siguiente enlace en las fechas establecidas.

Requisitos para el registro al ECOMES 2026

Pueden participar todos los estudiantes que se encuentren cursando el tercer grado de secundaria, quienes hayan concluido la secundaria y tengan certificado, estudiantes egresados de secundaria con certificado o alumnos que se encuentren cuando la secundaria en el INEA.

Al realizar el registro en Mi Derecho Mi Lugar los aspirantes deberán elegir si desean tener acceso directo o hacer el examen para las preparatorias de la UNAM o el IPN y tendrían que cumplir con los siguientes requisitos:

Generar su Llave CDMX en el portal

Validar sus datos personales como CURP, domicilio, número de teléfono y correo electrónico

Subir certificado de Educación Secundaria si eres egresado

Contestar la encuesta de datos generales

Elegir la modalidad para participar en el Proceso de Asignación

Modalidades en el proceso de Asignación

Listado con opciones de acceso directo sin examen donde los aspirantes podrán elegir entre cinco y 10 opciones educativas.

Listado con opciones que requieren examen IPN-UNAM donde elegirán hasta cinco opciones educativas del IPN y hasta cinco de la UNAM que se podrán combinar o intercalar en el orden de preferencia

Lista mixta donde se deberán hacer dos listados (sin y con examen) en el primero seleccionarán entre cinco y 10 opciones educativas y en el segundo cinco del IPN y cinco de la UNAM.

UNAM desmiente amenazas y refuerza los protocolos de seguridad

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.