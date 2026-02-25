Cursos y diplomados de cine 2026; fechas y todos los detalles de la convocatoria del CCC Chapultepec

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) Chapultepec anunció la apertura de su primera convocatoria académica del año 2026, dirigida a quienes buscan formarse en la industria del cine nacional, informó la Secretaría de Cultura del gobierno de México.

Se ofrecen diplomados, cursos y talleres. Esta iniciativa busca formar a cineastas con un enfoque inclusivo y multidisciplinario, atendiendo a la diversidad de los aspirantes.

"La apertura de la convocatoria “consolida el ecosistema cinematográfico que impulsamos desde la Secretaría de Cultura: una política integral que articula formación, producción y exhibición. El CCC Chapultepec amplía el acceso a una enseñanza pública especializada y fortalece la profesionalización del sector audiovisual para que más talento mexicano encuentre condiciones reales de desarrollo", indicó Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia.

Convocatoria 2026 para los cursos de cine en CDMX

La convocatoria para los programas académicos del CCC Chapultepec inicia el lunes 2 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, fecha en la que se abre formalmente el registro para las distintas ofertas educativas.

¿Qué cursos de cine hay en CDMX en 2026?

Entre los programas disponibles se encuentran:



Diplomados y cursos en lenguaje cinematográfico

Talleres especializados en asistencia de producción

Formación técnica en áreas como diseño sonoro y otras disciplinas vinculadas al cine

Fechas de registro para los cursos de cine en CDMX 2026

Los cursos y talleres tienen distintas fechas de inicio, proyectadas entre el 17 y el 23 de marzo, de acuerdo con los calendarios específicos de cada programa.

Inscripción y requisitos

El registro permanecerá abierto hasta agotar los espacios disponibles. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas, requisitos y planes de estudio directamente en los sitios oficiales del CCC y de la Secretaría de Cultura.

