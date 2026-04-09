Pasos para el registro a los PILARES de Tlalpan; actividades y sedes
En todas las alcaldías de la CDMX hay sedes de PILARES donde puedes aprender oficios y hacer deporte.
Si vives en la alcaldía Tlalpan y quieres inscribirte a algún curso o actividad deportiva gratis hay 19 sedes de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) donde puedes aprender box, música y cómo crear tu huerto urbano.
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Ubicación de los PILARES en Tlalpan
Esta es la ubicación de cada uno de los PILARES en Tlalpan para que sepas cuál te queda más cerca y puedas acudir a realizar alguna actividad:
- Amparo Ochoa: Chicoasen s/n 1 , Colonia Lomas de Padierna
- Belvedere: Peloponeso 111 LT. 25 Y 26, Colonia Berlvedere Ajusco
- Bosques: Sabino MZ LT. 1 178 , Colonia Bosques de Pedregal
- Bosques Metropolitana: Avenida Bosques s/n 1 , Colonia n/d
- Chicicaspatl: Plancito Viejos 1 , Colonia n/d
- Chichicaspatl II: Calle Jacaranda s/n 1 , Colonia Valle Verde
- Cristina Pacheco: Calle Lacandones s/n 1 , Colonia Pedregal de las Águilas
- Cuchilla de Padierna: Chachultun 1 10, Colonia Cuchilla de Padierna
- David Cervantes: Avenida Texcalatlaco s/n 1 , Colonia Plan de Ayala
- Deportivo Xóchitl: Calle Corregidora s/n 1 , Colonia Miguel Hidalgo
- DIF Miguel Hidalgo: Avenida de las torres s/n 1 , Colonia N/D
- Ecoguardas: CARRETERA PICACHO AJUSCO KILOMETRO 5.5 S/N , Colonia Ampliación Miguel Hidalgo
- Framboyanes: Balancan s/n 1 , Colonia Lomas del Pedregal Los Framboyanes
- La Joya: Insurgentes 1 , Colonia La Joya
- Lomas de Cuilotepec: EJIDALMZ. 16 LT. 12, Colonia Lomas de Cuilotepec
- Pepe Barberán: Zapote 155 , Colonia Zapote
- San Lorenzo Huipulco: Calzada de Tlalpan s/n 1 , Colonia N/D
- San Miguel: Carretera México al Ajusco AV. Miguel Hidalgo 642 1 , Colonia N/D
- San Nicolás II: Plan de la máquina s/n , Colonia San Nicolas II
En todos los PILARES existen 5 programas:
- Ciberescuelas
- Educación para la Autonomía Económica
- Deportes
- Artes y Saberes Comunitarios
- Beca Bienestar
¿Cómo me registro a las actividades de PILARES?
Es importante señalar que para que puedas acudir a alguna de las actividades es fundamental que te des de alta en PILARES CDMX, solo debes seguir estos pasos:
- Si eres menor de edad debes pedir apoyo de tu padre, madre o tutor
- Ubica el PILARES o Brigada donde quieres participar
- Ingresa al formulario de registro y lee cuidadosamente el aviso de privacidad
- Anota tus datos y no olvides verificar que estén correctos
- Descarga y guarda tu registro en un lugar visible o recupera tu información
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