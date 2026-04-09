Pasos para el registro a los PILARES de Tlalpan; actividades y sedes

Si vives en la alcaldía Tlalpan y quieres inscribirte a algún curso o actividad deportiva gratis hay 19 sedes de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) donde puedes aprender box, música y cómo crear tu huerto urbano.

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Ubicación de los PILARES en Tlalpan

Esta es la ubicación de cada uno de los PILARES en Tlalpan para que sepas cuál te queda más cerca y puedas acudir a realizar alguna actividad:

Amparo Ochoa: Chicoasen s/n 1 , Colonia Lomas de Padierna

Belvedere: Peloponeso 111 LT. 25 Y 26, Colonia Berlvedere Ajusco

Bosques: Sabino MZ LT. 1 178 , Colonia Bosques de Pedregal

Bosques Metropolitana: Avenida Bosques s/n 1 , Colonia n/d

Chicicaspatl: Plancito Viejos 1 , Colonia n/d

Chichicaspatl II: Calle Jacaranda s/n 1 , Colonia Valle Verde

Cristina Pacheco: Calle Lacandones s/n 1 , Colonia Pedregal de las Águilas

Cuchilla de Padierna: Chachultun 1 10, Colonia Cuchilla de Padierna

David Cervantes: Avenida Texcalatlaco s/n 1 , Colonia Plan de Ayala

Deportivo Xóchitl: Calle Corregidora s/n 1 , Colonia Miguel Hidalgo

DIF Miguel Hidalgo: Avenida de las torres s/n 1 , Colonia N/D

Ecoguardas: CARRETERA PICACHO AJUSCO KILOMETRO 5.5 S/N , Colonia Ampliación Miguel Hidalgo

Framboyanes: Balancan s/n 1 , Colonia Lomas del Pedregal Los Framboyanes

La Joya: Insurgentes 1 , Colonia La Joya

Lomas de Cuilotepec: EJIDALMZ. 16 LT. 12, Colonia Lomas de Cuilotepec

Pepe Barberán: Zapote 155 , Colonia Zapote

San Lorenzo Huipulco: Calzada de Tlalpan s/n 1 , Colonia N/D

San Miguel: Carretera México al Ajusco AV. Miguel Hidalgo 642 1 , Colonia N/D

San Nicolás II: Plan de la máquina s/n , Colonia San Nicolas II

En todos los PILARES existen 5 programas:

Ciberescuelas

Educación para la Autonomía Económica

Deportes

Artes y Saberes Comunitarios

Beca Bienestar

¿Cómo me registro a las actividades de PILARES?

Es importante señalar que para que puedas acudir a alguna de las actividades es fundamental que te des de alta en PILARES CDMX, solo debes seguir estos pasos:

Si eres menor de edad debes pedir apoyo de tu padre, madre o tutor

Ubica el PILARES o Brigada donde quieres participar

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