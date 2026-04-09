Adiós al tráfico en el Zócalo: Fecha oficial de inicio de operaciones, horarios y paradas del Centrobús CDMX

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para la llegada de un nuevo sistema de transporte público que mejore la movilidad en el Centro Histórico: el Centrobús.

El pasado miércoles 8 de abril, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que este proyecto será operado por la Red de Transporte de Pasajero (RTP) contará con 33 paradas y cubrirá, al menos, 186 puntos del primer cuadro de la capital; además, se informó que iniciará operaciones el viernes 8 de mayo.

En la #CapitalDeLaTransformación se pondrá en marcha el Centrobús: Ruta de las Mujeres Indígenas. 🚍✨



☝🏼 Un servicio operado por @RTP_CiudadDeMex con 12 nuevos autobuses eléctricos que fortalecerán la movilidad en el Centro Histórico. 🏙️ pic.twitter.com/Ns9yUMbzOw — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 8, 2026

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Rutas del Centrobús CDMX

Como se mencionó, este nuevo transporte contará con más de 30 paradas, tendrá una ruta llamada De las mujeres indígenas que contará con circuitos:



Ruta exterior (de 6.2 kilómetros): circulará por República de El Salvador, Circunvalación, República de Venezuela y Eje Central

(de 6.2 kilómetros): circulará por República de El Salvador, Circunvalación, República de Venezuela y Eje Central Ruta interior (de 5.8 kilómetros): pasará por República de Uruguay, Eje Central, Donceles y Circunvalación

Se estima que el recorrido completo sea de aproximadamente 40 minutos; no obstante, se destacó que contará con un parque vehicular de 12 camiones nuevos.

El Centrobús CDMX conectará puntos como Bellas Artes y la Torre Latino|Captura de pantalla | Gobierno CDMX

Fecha oficial del inicio de operaciones del Centrobús CDMX

Con base en lo mencionado en la conferencia de prensa, el Centrobús comenzará sus operaciones el viernes 8 de mayo de 2026 en un horario de 05:00 a las 23:00 horas.

De acuerdo a las autoridades capitalinas, este nuevo transporte conectará sitios emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, así como diversas zonas comerciales y culturales de la urbe; sin embargo, su mayor atractivo es que conectará con el Metro, Metrobús y otros medios de transporte de la CDMX.

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Centrobús, un transporte eléctrico operado únicamente por mujeres

Este nuevo transporte se estima que traslade a más de 88 mil personas, por lo que se invirtió alrededor de 11 millones de pesos para tener un transporte totalmente eléctrico.

Además, como ya se había dicho cuando se presentó el proyecto en 2024, será un servicio operado únicamente por mujeres; incluso, se buscó que sea inclusivo debido a que contará con:



Accesibilidad universal para personas con discapacidad

para personas con discapacidad Asientos preferentes

Sistema de arrodillamiento para facilitar el ascenso

para facilitar el ascenso Cámaras de vigilancia

De cara a un evento sin precedentes en la capital y a la vida cotidiana de esta urbe, el Centrobús es la apuesta para mejorar la movilidad en el primer cuadro de la CDMX.

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