Autos que tienen prohibido circular en CDMX y Edomex hoy jueves 9 de abril

En la CDMX y Edomex se implementó el programa Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación ambiental y así disminuir la cantidad de vehículos que circulan por las calles y si tienes coche, te decimos si a tu auto le toca descansar este jueves 9 de abril.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves?

Las restricciones vehiculares son para los vehículos holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2 y aplican de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en el Edomex. Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los híbridos o eléctricos, los servicios de emergencia y transporte público.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este jueves 9 de abril en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ZJ9kXWrqP1 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 9, 2026

Multa por circular el día que te toca descansar

En caso de que circules por las calles del Valle de México el día que te toca descansar tu auto será retirado de la circulación y podría ser llevado al depósito vehicular. Además tendrás que pagar una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida Actualizada (UMA) que equivale a entre 2 mil y 3 mil pesos. Así que para que evites gastar ese dinero te recomendamos siempre verificar que no te toque descansar.

Otra cosa que debes tomar en consideración es que si se activa la Fase 1 de contingencia ambiental se aplica el Doble Hoy No Circula, esto quiere decir que las restricciones se endurecen y menos autos pueden transitar, así que te recomendamos mantenerte siempre pendiente de los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

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