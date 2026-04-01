Metro CDMX anuncia cierre de 3 estaciones de la Línea 2

Este próximo jueves 2 de abril el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) no estará brindando servicio en tres estaciones de la Línea 2, motivo por el cual se invitó a las y los capitalinos extremar precauciones en sus trayectos para evitar retrasos.

Fue a través de un comunicado difundido por el director del Metro, Adrián Rubalcava, que se anunció que las estaciones que permanecerán cerradas durante toda la jornada del jueves son las de Chabacano, Viaducto y San Antonio Abad, por lo cual se implementarán dos rutas de viajes.

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¿Cuándo reabren las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por las autoridades del Metro CDMX, será hasta el próximo viernes 3 de abril que se reanudará por completo el servicio en toda la Línea 2 con un horario especial por motivos de la Semana Santa 2026.

Se informó que por ello, el servicio de este jueves 2 de abril se estará brindando únicamente de Tasqueña a Xola, así como de Cuatro Caminos a Pino Suárez, por lo cual invitaron a la ciudadanía a extremar precauciones.

Importante para las y los usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX: mañana jueves 2 de abril, desde inicio de la operación, se brindará servicio especial en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Las estaciones Chabacano, Viaducto y San Antonio Abad… pic.twitter.com/IBB3ELo4FP — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 1, 2026

Habrá servicio de RTP en la Línea 2

Más allá de anunciar el cierre de estaciones de la Línea 2, el director del Metro CDMX informó que de manera alterna, las y los usuarios podrán utilizar el servicio de apoyo brindado por las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Metro CDMX tendrá horario especial el viernes 3 de marzo

Por último, se informó que el servicio del 3 de abril en toda la red del Metro CDMX tendrá un horario especial por motivos de la Semana Santa 2026, por lo cual las puertas de este transporte público abrirán a las 07:00 de la mañana hasta las 00:00 horas.

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