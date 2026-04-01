Reportan demoras de 15 minutos en 4 líneas del Metro CDMX; Metrobús con retrasos en L1 este miércoles

A horas de que inicien los llamados "días santos”, periodo en el que miles de capitalinos reducen su actividad laboral y estudiantes ya se encuentran de vacaciones, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos importantes la mañana de este miércoles 1 de abril.

Las afectaciones ocurren en un momento clave de movilidad, cuando muchas personas comienzan a salir de la ciudad o ajustan sus traslados por el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/xTuO3qd6rG — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 1, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales, varias líneas del Metro CDMX presentan demoras considerables:



Línea 2 : demoras superiores a los 15 minutos

: demoras superiores a los 15 minutos Línea 3 : retrasos de más de 15 minutos, principalmente en dirección a Universidad

: retrasos de más de 15 minutos, principalmente en dirección a Universidad Línea 7 : tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos

: tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos Línea 12: retrasos de hasta 15 minutos; usuarios denunciaron que los trenes permanecen detenidos por varios minutos en estaciones

Ante esta situación, el Metro CDMX informó que ya se canalizó el reporte al área operativa para atender las fallas; sin embargo, no se detallaron las causas específicas de los retrasos.

Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy miércoles

Además, el sistema recordó que algunas estaciones continúan cerradas por trabajos de rehabilitación:



San Antonio Abad (Línea 2)

Auditorio (Línea 7)

En ambos casos no hay servicio de ascenso ni descenso. En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan opera con normalidad en ambos sentidos.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Metrobús CDMX también presenta afectaciones hoy 1 de abril

Por su parte, usuarios del Metrobús CDMX reportaron retrasos en la Línea 1, especialmente en dirección a Indios Verdes, una de las rutas con mayor demanda en la ciudad.

Hasta el momento, el sistema no ha emitido un posicionamiento detallado sobre las causas de estas demoras.

Horarios del Metro y Metrobús CDMX en Semana Santa 2026

Las autoridades capitalinas ya dieron a conocer los horarios especiales que aplicarán durante los días santos:



Jueves Santo (2 de abril)

Metro: 07:00 a 24:00 horas Metrobús: 04:30 a 24:00 horas

Viernes Santo (3 de abril)

Metro: 07:00 a 24:00 horas Metrobús: 05:00 a 24:00 horas (Líneas 1 a 6); línea 7 extenderá servicio hasta la 01:00 horas



Vacaciones de Semana Santa en la capital; así funcionará el Metrobús CDMX del Jueves Santo al Domingo de Pascua No te confíes, el Metrobús CDMX no se va de vacaciones, pero sí cambia sus planes; te contamos qué líneas se quedarán abiertas hasta la 1:00 AM y cuáles no. 31 marzo, 2026

Sábado de Gloria (4 de abril)

Metro: 07:00 a 24:00 horas Metrobús: 04:30 a 24:00 horas (Líneas 3 a 6); líneas 1, 2 y 7 operarán hasta la 01:00 horas

Domingo de Resurrección (5 de abril)

Metro: 07:00 a 24:00 horas Metrobús: 05:00 a 24:00 horas



En este contexto, autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse informados a través de canales oficiales, especialmente ante el incremento de movilidad por viajes, actividades religiosas y turismo local durante la Semana Santa.

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