Reportan demoras de 15 minutos en 4 líneas del Metro CDMX; Metrobús con retrasos en L1 este miércoles
Usuarios denuncian trenes detenidos y largas esperas en las estaciones; te decimos qué líneas evitar este miércoles y cómo funcionará el transporte el Jueves y Viernes Santo.
A horas de que inicien los llamados "días santos”, periodo en el que miles de capitalinos reducen su actividad laboral y estudiantes ya se encuentran de vacaciones, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) reportaron retrasos importantes la mañana de este miércoles 1 de abril.
Las afectaciones ocurren en un momento clave de movilidad, cuando muchas personas comienzan a salir de la ciudad o ajustan sus traslados por el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 1, 2026
Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/xTuO3qd6rG
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¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?
De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales, varias líneas del Metro CDMX presentan demoras considerables:
- Línea 2: demoras superiores a los 15 minutos
- Línea 3: retrasos de más de 15 minutos, principalmente en dirección a Universidad
- Línea 7: tiempos de espera de entre 10 y 15 minutos
- Línea 12: retrasos de hasta 15 minutos; usuarios denunciaron que los trenes permanecen detenidos por varios minutos en estaciones
Ante esta situación, el Metro CDMX informó que ya se canalizó el reporte al área operativa para atender las fallas; sin embargo, no se detallaron las causas específicas de los retrasos.
Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy miércoles
Además, el sistema recordó que algunas estaciones continúan cerradas por trabajos de rehabilitación:
- San Antonio Abad (Línea 2)
- Auditorio (Línea 7)
En ambos casos no hay servicio de ascenso ni descenso. En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan opera con normalidad en ambos sentidos.
Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2
Metrobús CDMX también presenta afectaciones hoy 1 de abril
Por su parte, usuarios del Metrobús CDMX reportaron retrasos en la Línea 1, especialmente en dirección a Indios Verdes, una de las rutas con mayor demanda en la ciudad.
Hasta el momento, el sistema no ha emitido un posicionamiento detallado sobre las causas de estas demoras.
Horarios del Metro y Metrobús CDMX en Semana Santa 2026
Las autoridades capitalinas ya dieron a conocer los horarios especiales que aplicarán durante los días santos:
- Jueves Santo (2 de abril)
- Metro: 07:00 a 24:00 horas
- Metrobús: 04:30 a 24:00 horas
- Viernes Santo (3 de abril)
- Metro: 07:00 a 24:00 horas
- Metrobús: 05:00 a 24:00 horas (Líneas 1 a 6); línea 7 extenderá servicio hasta la 01:00 horas
Vacaciones de Semana Santa en la capital; así funcionará el Metrobús CDMX del Jueves Santo al Domingo de Pascua
No te confíes, el Metrobús CDMX no se va de vacaciones, pero sí cambia sus planes; te contamos qué líneas se quedarán abiertas hasta la 1:00 AM y cuáles no.
- Sábado de Gloria (4 de abril)
- Metro: 07:00 a 24:00 horas
- Metrobús: 04:30 a 24:00 horas (Líneas 3 a 6); líneas 1, 2 y 7 operarán hasta la 01:00 horas
- Domingo de Resurrección (5 de abril)
- Metro: 07:00 a 24:00 horas
- Metrobús: 05:00 a 24:00 horas
En este contexto, autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones, considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse informados a través de canales oficiales, especialmente ante el incremento de movilidad por viajes, actividades religiosas y turismo local durante la Semana Santa.
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