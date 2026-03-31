Metro CDMX activa marcha de seguridad en todas sus líneas por lluvia hoy martes 31 de marzo; Metrobús con retrasos

Las lluvias registradas la mañana de este martes 31 de marzo han provocaron retrasos generalizados en gran parte de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), afectando a miles de usuarios que se trasladan en hora pico.

Autoridades del Metro, en específico, informaron que se activó el protocolo de “marcha de seguridad” en las líneas 2, 3, 4, 8, 9, A y B , lo que reduce la velocidad de los trenes para evitar accidentes en vías mojadas.

De acuerdo con reportes oficiales y de usuarios, varias líneas presentan demoras superiores a los 10 y hasta 20 minutos, lo que ha generado saturación en andenes y trenes.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/53ZTvGhBVd — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 31, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos hoy 31 de marzo?

La afectación es prácticamente generalizada. Entre las líneas con mayores complicaciones se encuentran:



Línea 9 , con retrasos de más de 15 minutos, especialmente rumbo a Tacubaya

, con retrasos de más de 15 minutos, especialmente rumbo a Tacubaya Línea 1 , con demoras superiores a 15 minutos en ambas direcciones

, con demoras superiores a 15 minutos en ambas direcciones Línea A , con tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos

, con tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos Línea 3 , también con retrasos de hasta 20 minutos

, también con retrasos de hasta 20 minutos Línea B, con afectaciones mayores a 15 minutos

con afectaciones mayores a 15 minutos Línea 8 , con demoras de más de 10 minutos

, con demoras de más de 10 minutos Línea 7, donde usuarios reportan detenciones prolongadas en estaciones

El propio sistema de transporte confirmó en sus canales oficiales que la circulación se mantiene bajo condiciones de seguridad debido a la lluvia en distintos puntos de la capital.

Caos en el Metro CDMX por cierre de estaciones en la Línea 2

Lluvias en CDMX provocan marcha de seguridad en el Metro

El Metro CDMX explicó que la marcha de seguridad es una medida preventiva que se implementa cuando las vías están mojadas, ya que reduce la velocidad de los trenes para evitar deslizamientos o incidentes.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informó el organismo.

Estaciones cerradas del Metro CDMX este martes 31 de marzo

Además de los retrasos, se mantiene el cierre de estaciones por trabajos de rehabilitación. Se trata de San Antonio Abad, en la Línea 2, y Auditorio, en la Línea 7, donde no hay servicio de ascenso ni descenso.

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Metrobús CDMX también presenta retrasos

Las afectaciones no se limitan al Metro. El Metrobús CDMX también reporta complicaciones, principalmente en la Línea 4, donde usuarios señalan esperas de más de 20 minutos en dirección sur.

En la Línea 1 del Metrobús también se registran retrasos, lo que complica aún más la movilidad en la capital.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales, ya que las lluvias podrían continuar durante el día.



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