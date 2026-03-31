Suspenden servicio de estaciones en la Línea A del Metro CDMX por ruptura de catenaria

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (STC CDMX), Adrián Rubalcava, dio a conocer que el servicio de la Línea A quedó momentáneamente suspendido desde la estación Santa Marta hasta La Paz, esto tras la ruptura de una catenaria en la red.

A través de las diferentes plataformas oficiales del Metro capitalino, se informó que de momento se está brindando servicio provisional desde Pantitlán hasta Santa Marta, esto mientras se realizan los trabajos correspondientes en las zonas afectadas.

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¿Qué pasó en la Línea A del Metro CDMX?

De acuerdo con lo mencionado en las redes sociales del Metro CDMX, se implementó el servicio provisional en ambos sentidos de la Línea A, esto mientras se realizan los trabajos de la instalación eléctrica tras la ruptura de catenaria que se registró la tarde de este martes 31 de marzo.

Las estaciones que de momento no están brindando servicio en la Línea A del Metro son Los Reyes y La Paz, las cuales son las últimas paradas de esta vía de la red de Transporte Colectivo.

Pese a lo antes mencionado, se reporta que el avance en estaciones como Pantitlán, Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Tepalcates y el resto hasta Santa Marta se encuentran sin contratiempos en el servicio brindado a los usuarios.

#AvisoMetro:

Se implementa servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos, se realiza revisión a la instalación eléctrica (rotura de catenaria).



Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen sin servicio.



El personal del Metro ya trabaja para… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 31, 2026

¿Cómo es el avance del Metro CDMX este 31 de marzo?

Más allá de las afectaciones en la Línea A del Metro CDMX, es importante mencionar que el resto de las líneas se mantienen sin afectaciones y con avance continúo, esto según con lo mencionado con las redes sociales oficiales de esta red de transporte público.

Usuarios de redes sociales como X, antes conocida como Twitter, mencionan que se registra un avance lento en Línea 2, sin embargo no se han dado mayores detalles sobre el tema.

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