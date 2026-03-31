Habrá pruebas de alcoholímetro en estadios durante Mundial 2026 en la CDMX

El pasado 28 de marzo el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tuvo su primer ensayo de cara al inicio del Mundial 2026 con el juego entre la Selección Mexicana y Portugal, por lo cual a lo largo del partido en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron pruebas de alcoholemia.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que tras el México vs Portugal se difundieron imágenes y videos de elementos de la SSC CDMX realizando estas pruebas de alcoholímetro, lo cual generó dudas sobre si los operativos se mantendrían a lo largo de la justa mundialista en la capital.

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¿Cómo serán las pruebas de alcoholímetro en CDMX durante el Mundial 2026?

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC CDMX, dio a conocer en conferencia de prensa que los operativos de alcoholemia se mantendrán en los estadios de la capital durante el Mundial 2026, por lo cual será recurrente ver este tipo de acciones en el Coloso de Santa Úrsula.

Es importante mencionar que estas pruebas de alcohol se suelen realizar antes, durante y después de la actividad en el recinto, esto como parte del operativo para concientizar a la ciudadanía a no abusar en el consumo de estas bebidas.

Pruebas de alcoholímetro no prohibirán consumo

A pesar de lo antes señalado, es importante aclarar que el mismo secretario de Seguridad de la CDMX informó que estos operativos de alcoholemia no son para prohibir ni limitar el consumo, sino que se realiza como acciones preventivas.

“Tanto el estadio como nosotros tenemos un dispositivo de alcoholemia como el que vieron (durante el México vs Portugal), haciendo pruebas y lo hacemos prácticamente en todos los partidos de futbol (...) son eventos donde se permite el consumo de alcohol, nunca estas pruebas son para prohibir o restringir el uso”, señaló Vázquez Camacho en conferencia.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa. https://t.co/XJK7d5EJfo — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 30, 2026

¿Cuál es el máximo de alcohol permitido en la sangre para pasar el alcoholímetro?

Es importante mencionar que para pasar las pruebas de alcoholímetro en la CDMX, las y los conductores no deben tener más de 0.8 gramos por litro de alcohol en la sangre, o de 0.4 miligramos por litro en aire espirado.

El Coloso de Santa Úrsula, el templo del futbol en todo México

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