¡AICM al límite! Obras inconclusas y saturación complican viajes antes del Mundial 2026

A días de que arranque el Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta uno de sus momentos más críticos, pues registra saturación, obras inconclusas que ya afectan a miles de viajeros.

Lo que debería ser una puerta de entrada eficiente para turistas y aficionados, hoy se ha convertido en un verdadero viacrucis para quienes buscan salir o llegar a la capital del país. En adn Noticias, te contamos los detalles.

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¿Qué pasa en el AICM? Obras y saturación provocan caos a días del Mundial 2026

Desde las primeras horas del día, usuarios reportan retrasos, aglomeraciones en accesos y complicaciones para conseguir transporte, especialmente taxis autorizados. La situación no solo genera molestia, también prende alertas ante la cercanía de uno de los eventos más importantes a nivel mundial.

Desde abril del año pasado, los viajeros deben sortear las obras de mantenimiento y rehabilitación que continúan en distintas zonas del aeropuerto. Los usuarios deben de trasladarse con sus maletas entre polvo y pasillos reducidos por obstrucciones de obras.

A esto se suma la alta demanda de vuelos, que ha rebasado la capacidad del aeropuerto. Pasajeros han documentado largas filas en filtros de seguridad, retrasos en la entrega de equipaje y dificultades para encontrar transporte al salir de las terminales.

Uno de los puntos más críticos es el acceso vehicular, donde el tráfico y la falta de organización han provocado tiempos de espera prolongados. Incluso, algunos viajeros han optado por caminar varios tramos para evitar perder sus vuelos.

¿Por qué hay obras inconclusas en el AICM en 2026?

Las autoridades han señalado que las obras forman parte de un programa de rehabilitación integral para mejorar la infraestructura del AICM, que durante años ha operado por encima de su capacidad. Sin embargo, la ejecución a contrarreloj ha generado afectaciones justo en un momento clave, pues antes del inicio del Mundial 2026, llegó la temporada vacacional de Semana Santa.

Aunque los trabajos buscan modernizar pistas, terminales y accesos, lo cierto es que muchos de estos proyectos no han concluido, lo que impacta directamente en la experiencia de los usuarios.

Al respecto, el analista del sector aéreo, Pablo Casas, señala que la estratosférica inversión de 8 mil 552 millones de pesos en obras estéticas no impactará, ni beneficiará, ni descongestionará el espacio aéreo de la zona metropolitana, ni los edificios terminales 1 y 2.

Asimismo, Casas recordó que los recursos del AICM son escasos, dado que la TUA que recibe se va a un fideicomiso que se utiliza para pagar un error del sexenio pasado: la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Transporte y salidas: otro dolor de cabeza para viajeros

Además del caos dentro del aeropuerto, salir del AICM se ha convertido en un reto. La alta demanda de taxis autorizados, sumada a la limitada disponibilidad, ha provocado filas interminables y tiempos de espera de hasta una hora o más.

Aplicaciones de transporte también presentan alta demanda, con tarifas dinámicas elevadas, lo que afecta principalmente a turistas que llegan por primera vez a la Ciudad de México.

AICM bajo presión antes del evento más importante del año

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la situación en el AICM genera preocupación tanto para autoridades como para el sector turístico. La imagen del principal aeropuerto del país está en juego, justo cuando México se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales.

Por ahora, la recomendación para los viajeros es anticipar tiempos, llegar con mayor anticipación y considerar alternativas de transporte. El reto será garantizar que el AICM pueda responder a la demanda y evitar que el caos opaque la experiencia de quienes visitan el país en uno de los momentos más importantes del año.