Fechas exactas en las que habría home office en CDMX por motivos del Mundial 2026

La fiesta del Mundial 2026 todavía no inicia en la Ciudad de México (CDMX) pero el ambiente ya es de fiesta y celebración, motivo por el cual el gobierno capitalino comenzó a promover la modalidad de home office para los trabajadores, así como la suspensión de clases en planteles de la SEP durante el torneo de la FIFA.

Fue la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien dio a conocer que formalmente solicitó a las autoridades educativas así como al sector privado analizar estas medidas para su posible aplicación, esto con la finalidad de evitar una mayor congestión vehicular durante las fechas importantes del torneo en la ciudad.

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Fechas en las que habría home office en CDMX por el Mundial 2026

Tomando en cuenta que la propuesta de aplicar la modalidad de home office en la CDMX solo será para las fechas en donde haya partidos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, las fechas en las que podría aplicar esta medida son las siguientes:

Jueves 11 de junio: por inauguración del Mundial 2026 con el México vs Sudáfrica

Miércoles 17 de junio: partido Uzbekistán vs Colombia

Miércoles 24 de junio: juego de la Selección Mexicana con rival aún por definir

Martes 30 de junio: Juego de dieciseisavos de final

¿Qué tiene qué pasar para que haya home office durante el Mundial en CDMX?

Vale la pena mencionar que para que esta medida del home office impulsada por el Gobierno de la CDMX entre en vigor, la propuesta debe ser aceptada por el sector privado previo al inicio de la Copa del Mundo de este 2026.

Es por ello que esta medida de trabajar a distancia durante los días en los que hayan juegos del Mundial 2026 en la CDMX, podría depender única y exclusivamente de cada una de las empresas y patrones establecidos en la capital.

Proponen días de asueto durante partidos del Mundial 2026 en CDMX

Más allá de la propuesta de que aplique la medida de home office en la CDMX, también se promovió que hayan días de asueto por parte de la SEP en las mismas fechas antes mencionadas, esto con la finalidad de reducir el flujo vehicular y evitar mayores afectaciones de tránsito.

Será la misma SEP de la Ciudad de México, quién dará a conocer si se aplicará la propuesta en los próximos días.

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