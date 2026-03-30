A meses del Mundial 2026, la Selección Mexicana escala en ranking FIFA tras empate con Portugal

La Selección Mexicana dio un paso importante en la clasificación mundial tras empatar sin goles ante Portugal en un partido amistoso disputado en el Estadio Banorte, resultado que ya tuvo repercusiones inmediatas en el ranking de la FIFA.

El combinado dirigido por Javier Vasco Aguirre pasó del lugar 16 al 15 en la clasificación, gracias al nuevo sistema dinámico implementado por el organismo rector del futbol mundial, el cual actualiza posiciones prácticamente en tiempo real conforme se desarrollan los encuentros.

Gracias al nuevo sistema dinámico, el empate sin goles ante la potencia europea impulsó a la Selección Mexicana por encima de sus máximos rivales de la zona|Ranking FIFA

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México sube en el ranking FIFA tras empate con Portugal

El empate ante una selección europea de alto nivel como Portugal fue suficiente para que el Tricolor escalara un peldaño y se consolide dentro del Top 20 mundial. Antes del encuentro, México se encontraba en la posición 16, pero tras mantener el cero ante un rival de jerarquía, logró mejorar su ubicación.

Este avance cobra relevancia considerando que Portugal, dirigido por Roberto Martínez, llegó al encuentro como sexto del mundo y también logró ascender una posición tras el resultado. El rendimiento del equipo mexicano, especialmente en defensa, fue clave para sumar puntos en este nuevo modelo de clasificación.

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Así quedó el ranking FIFA tras la fecha internacional

Con la actualización más reciente, México se ubica en el lugar 15, por debajo de selecciones como Italia, Colombia y Senegal, pero por encima de rivales directos como Estados Unidos (16), Uruguay (17) y Japón (18), lo que refuerza su posición como una de las potencias de la Concacaf.

En contraste, tanto Estados Unidos como Canadá perdieron terreno en la clasificación, situándose en los puestos 16 y 30, respectivamente.

Así es el top 20 del ranking:



España Francia Argentina Inglaterra Portugal Países Bajos Brasil Marruecos Bélgica Alemania Croacia Italia Colombia Senegal México Estados Unidos Uruguay Japón Suiza Dinamarca

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¿Cómo funciona el nuevo ranking FIFA en tiempo real?

La FIFA ha apostado por un sistema más dinámico conocido como “SUM”, implementado desde 2018 pero ahora con actualizaciones en tiempo real. Este modelo calcula la suma o resta de puntos tras cada partido, tomando en cuenta factores como la importancia del encuentro y la diferencia de nivel entre selecciones.

A diferencia del sistema anterior, que promediaba resultados en periodos largos, el formato actual permite reflejar con mayor rapidez el rendimiento reciente de los equipos; sin embargo, también ha generado debate, ya que algunos especialistas consideran que no siempre refleja con precisión el nivel real de las selecciones.

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