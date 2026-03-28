Habrá 3 marchas y bloqueos en CDMX que provocarán embotellamientos hoy sábado

Si tienes planes para este día, te recomendamos tomar previsiones pues habrá bloqueos, marchas y diversas movilizaciones en algunas alcaldías de la CDMX, conoce qué calles tendrán afectaciones.

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Marchas colapsan calles de la capital

Apapache autismo realizará una manifestación a las 09:30 horas del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.

El colectivo Fuerza Comunitaria llevará a cabo una movilización a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes.

Grupo de aficionados Cielito Lindo se manifestarán a las 15:00 horas del Viaducto Tlalpan No. 3342, colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán rumbo al Estadio Banorte.

Calles donde habrá bloqueos hoy

Mientras que habrá otras movilizaciones en:

09:00 horas en Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Casa Refugio Citlaltépetl Citlaltépetl No. 25, colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Av. Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Museo Memoria y Tolerancia Av. Juárez No. 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ubicada en Periférico Sur y Zapote, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Estación “Pino Suárez”, líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro ubicado en Av. José María Pino Suárez y Av. José María Izazaga, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Plaza San Fernando (Atrio) Héroes y San Fernando, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

14:00 horas en Cineteca Nacional de México en Av. México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

15:30 horas en Parque de la Constitución Francisco I. Madero y Moneda, colonia Tlalpan Centro I, alcaldía Tlalpan.

16:00 horas en Asta Bandera de Paseo Acoxpa en Av. Acoxpa y Calz. Acoxpa, colonia Vergel del Sur, alcaldía Tlalpan.

16:20 horas en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

17:00 horas en Plaza Cívica de San Gregorio Atlapulco en Av. México y Av. Cuauhtémoc, colonia San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán y en Sede de la Alcaldía Tláhuac Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, colonia La Asunción, alcaldía Tláhuac.

18:00 horas en Galería “La Resistencia” República de Cuba No. 34, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ubicado en Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en Periférico Sur No. 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan.

Multa por apartar lugares para estacionarse en la calle

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