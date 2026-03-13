Metro CDMX anuncia el cierre de tres estacions de la Línea 2 este 16 de marzo

El director del Metro de la Ciudad de México (CDMX), Adrián Ruvalcaba, dio a conocer que las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2, permanecerán cerradas este próximo lunes 16 de marzo por motivos de los trabajos de mejora que se están llevando a cabo en la red.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se dio a conocer que estas acciones se llevarán a cabo en pleno día festivo por motivos del Natalicio de Benito Juárez, por lo cual habrán servicios de apoyo para las y los usuarios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¡Le explotó el celular! Hombre muere tras caer en escaleras del Metro Camarones La explosión de un celular provocó un accidente fatal en el interior de las instalaciones del Metro CDMX hoy 11 de marzo. 11 marzo, 2026

¿Por qué cerrarán las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX?

Es importante mencionar que la Línea 2 del Metro CDMX ha estado bajo una serie de mejoras y renovaciones que representaron una inversión millonaria, pues se mejoró la red contra incendios, además de que se hicieron cambios en las vías y balastro.

Por otro lado, se están modernizando los sistemas eléctricos en las estaciones de la Línea 2, lo cual permitirá brindar un mejor servicio para las y los millones de usuarios que utilizan esta red de movilidad día con día.

A grandes rasgos, los trabajos que se están realizando en la también llamada Línea Azul del Metro CDMX son los siguientes:

Infraestructura y vías

Sistema de seguridad

Sistemas de energía

Mejoras en andenes

Informamos a las y los usuarios del @MetroCDMX que, para continuar con los trabajos de mejora en la Línea 2, el lunes 16 de marzo permanecerán cerradas desde el inicio de servicio las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Al ser día festivo, la operación en toda la… pic.twitter.com/toGBadB6pa — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 13, 2026

Metro CDMX dará servicio provisional

A pesar de lo antes mencionado, es importante señalar que el Metro CDMX contará con el apoyo de movilidad con unidades RTP, las cuales estarán brindando el servicio provisional en las estaciones de la Línea 2 que serán cerradas este próximo 16 de marzo.

Se señaló que el servicio de la Línea 2 se estará brindando en los circuitos que van de Tasqueña a Xola, así como de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Vale la pena mencionar que el cierre solamente está previsto para este próximo lunes 16 de marzo, por lo cual se prevé que el servicio sea restablecido en su normalidad a partir del martes 17 de este mismo mes.

Reportan bache en carriles de la Avenida Candelaria en Coyoacán

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.