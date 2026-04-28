Elementos de emergencia se movilizaron en la calle Durango entre Córdoba y Mérida tras registrarse un derrumbe en un edificio de la colonia Roma Norte.

Elementos de emergencia se movilizaron en la calle Durango entre Córdoba y Mérida tras registrarse un derrumbe en un edificio de la colonia Roma Norte. | Especial

Durante la tarde de este martes 28 de abril se reportó el derrumbe de una estructura de varias toneladas al interior de un domicilio ubicado en la calle Durango entre Córdoba y Mérida, esto en la colonia Roma Norte ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Información recabada por Pablo Castorena, reportero de adn Noticias y Azteca Noticias, refiere que el derrumbe ocurrió en una zona de departamentos ubicado en el domicilio número 80 de la calle ya mencionada, por lo cual se movilizaron cuerpos de emergencia al área afectada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en la colonia Roma Norte?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, el derrumbe no dejó personas lesionadas, sin embargo, elementos de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y demás autoridades de la CDMX, laboran en la zona para retirar escombros y liberar la vialidad.

Hasta el momento en el que se realizó la nota, no se dieron a conocer los motivos del derrumbe al interior del complejo departamental de la colonia Roma Norte, esto en la zona centro de la capital de la República Mexicana.

Protección Civil evalúa si predio aún es habitable

Vale la pena mencionar que elementos de Protección Civil continúan evaluando el predio en cuestión, esto con la finalidad de determinar si el inmueble aún es apto para ser habitable o si es necesario implementar otras acciones por motivos de seguridad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.