El Plan General de Desarrollo de CDMX busca brindar más opciones de movilidad en varias alcaldías; proyectan reordenamiento urbano en favor de los capitalinos.

El Plan General de Desarrollo de CDMX busca brindar más opciones de movilidad en varias alcaldías; proyectan reordenamiento urbano en favor de los capitalinos. | Getty Images

Legisladores y especialistas en el ordenamiento territorial de la Ciudad de México (CDMX) están trabajando en el Plan General de Desarrollo (PGD) de la capital, el cual pretende definir la ruta que tendrá el urbanismo y desarrollo en la ciudad dentro de los próximos 20 años y en los cuales, se espera tener una población en su mayoría “de edad avanzada”.

Se mencionó que este plan funge como el primero de una serie de acciones que se buscan implementar dentro de la misma CDMX, esto con miras a su aprobación en el Congreso local dentro del segundo periodo ordinario que se espera inicie en septiembre de este mismo 2026.

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¿Qué es el Plan General de Desarrollo de la CDMX?

Medios nacionales como Expansión Política, señala que el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso, Alberto Vanegas, mencionó que toda la población tiene el “derecho colectivo de tener un uso de la ciudad”, así como a tener espacios públicos, transporte de calidad, agua y demás en la CDMX.

Esto se da en medio de apuntes que señalan a alcaldías como la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán como las que más medios de transporte cuentan, mientras que Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Cuajimalpa no cuentan con los medios suficientes.

¿Qué acciones se llevarán a cabo con este proyecto?

Entre la planeación que se dio entre autoridades y expertos en ordenamiento territorial, señaló que se buscan implementar planes parciales de colonias, pueblos y barrios, además de ordenamientos de demarcaciones.

Es importante mencionar que será a partir de su aprobación, que se darán a conocer las rutas y acciones completas que se llevarán a cabo dentro de la misma capital del país.

Buscarán crear nueva Ley General de Ordenamiento Territorial

Vale la pena mencionar que más allá del Plan General de Desarrollo (PGD), se buscará crear una nueva Ley General de Ordenamiento Territorial, la cual se encargará de “sembrar” las bases para una capital mucho más conectada en las próximas décadas.

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