Para disminuir el abandono animal y darle una segunda oportunidad a los perros rescatados del Metro, el Centro de Transferencia Canina (CTC) se encarga de brindarles la atención médica veterinaria necesaria y posteriormente realizar su proceso de socialización, así que si estás pensando en adoptar, aquí te decimos lo que necesitas.

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Yes, perrito rescatado del Metro que busca un hogar

En el CTC se encuentra Yes, un perro macho de 2 años tamaño mediano que fue rescatado en la estación Los Reyes. Si quieres conocerlo puedes acudir a Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco de lunes a viernes de las 10:00 a las 17:00 horas.

El proceso de adopción es sencillo, lo primero que debes hacer es descargar y llenar el Formato para la adopción de caninos. Llevar una copia del INE u otro documento oficial, copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Personal del CTC programará una visita a tu domicilio para corroborar que cumples con lo necesario para brindarle un buen hogar al lomito. De ser así se programará la fecha de entrega para que recibas a Yes bañado, esterilizado y desparasitado.

🐾 ¡Tu apoyo puede cambiar vidas! 🐶🤎



Cada granito de arena cuenta para nuestros amigos peludos. Haz clic en el enlace y descubre cómo puedes ayudar con tu donación👇 ... https://t.co/F7vBH3F2Md#AdoptaMetro #AUnMetroDeSuHogar 🦴💖 pic.twitter.com/UsZWZCSdbG — CTC del Metro (@ctcdelmetro) April 11, 2026

Abandono animal en CDMX

En la capital del país, 7 de cada 10 mascotas no tienen hogar, según datos del INEGI, es decir que alrededor de 1.2 millones de perros viven en la calle. Esto debido a la falta de planificación antes de la adopción o crisis económicas.

Estos animales enfrentan hambre, enfermedades y accidentes, por ello es importante la esterilización para evitar la reproducción descontrolada.

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