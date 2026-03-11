¡Le explotó el celular! Hombre muere tras caer en escaleras del Metro Camarones

La explosión de un celular provocó un terrible accidente que le costó la vida a un usuario del Metro CDMX, en la estación Camarones, hoy miércoles 11 de marzo. La impresión por el repentino estallido ocasionó que el usuario cayera desde una altura de varios metros.

Cabe destacar que la estación Camarones es considerada la más profunda de toda la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó en el Metro Camarones hoy 11 de marzo?

Esta tarde, alrededor de las 14:30 horas, un hombre de aproximadamente 40 años de edad se encontraba viajando en el Metro CDMX. El individuo bajó por las escaleras eléctricas de la estación Camarones de la Línea 7.

Como millones de usuarios, se encontraba mirando la pantalla de su celular. Al parecer, durante el descenso, la batería de litio de su móvil explotó, lo que desorientó al hombre, que perdió el equilibrio y cayó al vacío, ¡desde una altura de 30 metros!

🚨 Investigan muerte en el Metro de la #CDMX



Un hombre de alrededor de 40 años murió tras caer desde una altura aproximada de 30 metros en la estación Camarones de la Línea 7 🚇



Autoridades esperan a peritos de la fiscalía para esclarecer lo ocurrido; también se analiza un… pic.twitter.com/50Cyo255X7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 11, 2026

Autoridades retiran el cuerpo del usuario en Metro Camarones

Tras la caída, arribaron a la estación Camarones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de emergencia del Metro solicitó el apoyo de servicios médicos.

A su llegada, los paramédicos confirmaron que, lamentablemente, el hombre ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras el impacto contra el suelo del andén.

Las autoridades del Metro CDMX mantuvieron cerrado uno de los accesos de las estación Camarones, en tanto, los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron el levantamiento del cuerpo.

¿Por qué se explota el celular?

Los celulares explotan principalmente por fallas en sus baterías de iones de litio, provocadas por sobrecalentamiento extremo, golpes severos, uso de cargadores no originales o defectos de fabricación.

Cuando la batería se daña internamente, se produce una reacción química que genera gases y calor, resultando en cortocircuitos que pueden llevar a la explosión. Las causas pueden ser: sobrecalentamiento, golpes o daños físicos, cargadores no certificados, baterías defectuosas o hinchadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.