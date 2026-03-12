Retrasos de más de 20 minutos en 8 líneas en el Metro y Metrobús CDMX hoy jueves tras el fin del doble Hoy No Circula

La mañana de este jueves 12 de marzo comenzó con complicaciones para miles de usuarios del transporte público en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) y el Metrobús CDMX, donde se reportan retrasos que superan los 20 minutos en varias líneas.

A través de redes sociales, pasajeros denunciaron largos tiempos de espera, trenes saturados y andenes llenos, especialmente durante las primeras horas de este jueves. En algunos casos, las estaciones comenzaron a saturarse por la acumulación de personas que no lograban abordar.

El Metro emitió un mensaje donde mencionó que "se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y B·; sin embargo, refirió que la información puede cambiar con el paso del tiempo.

#MetroAlMomento:



Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Se espera el incremento paulatino de afluencia en la red.



— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 12, 2026

¿Qué líneas del Metro tienen retrasos hoy 12 de marzo?

De acuerdo con reportes de usuarios y mensajes emitidos por el propio sistema, varias líneas del Metro CDMX presentan demoras importantes durante la mañana.

Las principales afectaciones son las siguientes:



Línea 3 : retrasos de más de 15 minutos y estaciones que comienzan a saturarse. El Metro informó que se compartió la información con el área operativa para verificar la situación

: y estaciones que comienzan a saturarse. El Metro informó que se compartió la información con el área operativa para verificar la situación Línea 4: retrasos superiores a 10 minutos

retrasos superiores a Línea 7 : retrasos de alrededor de 15 minutos

: retrasos de alrededor de Línea 8 : demoras de más de 20 minutos , principalmente en estaciones terminales. El sistema indicó que se agiliza la salida de trenes desde las bases

: , principalmente en estaciones terminales. El sistema indicó que se agiliza la salida de trenes desde las bases Línea 9 : tiempos de espera de más de 20 minutos

: tiempos de espera de Línea 12 : demoras de más de 10 minutos

: demoras de Línea A : usuarios reportan más de 20 minutos de espera para abordar

: usuarios reportan para abordar Línea B: retrasos de más de 15 minutos, con estaciones llenas según reportes de usuarios

La acumulación de pasajeros en algunas estaciones generó largas filas para ingresar y complicaciones para abordar los trenes durante la hora pico.

Se registra bloqueo en Calzada de Tlalpan frente a estación del Metro Viaducto

Accesos de la estación Guerrero con cierres

Además, esta mañana se localizó el cuerpo de un hombre, aproximadamente 30 años de edad, en uno de los accesos a la estación Guerrero de la línea 3.

Metro CDMX dio aviso a los paramédicos, quienes únicamente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y custodiada por elementos policiacos durante la espera de peritos forenses de la Fiscalía de CDMX; sin embargo, los accesos a la estación se encuentran con interrupciones.

Retrasos en el Metrobús de la CDMX hoy jueves 12 de marzo

Las afectaciones no solo se registran en el Metro. Usuarios del Metrobús CDMX también reportaron demoras durante la mañana de este jueves.

El principal problema se concentra en:



Línea 6: retrasos de más de 10 minutos

Ante los reportes, el sistema respondió que las unidades en terminales salen de acuerdo con el horario programado, aunque señaló que el comentario fue canalizado al área operativa para revisar posibles ajustes en el servicio.

Se levantó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental

Cabe recordar que la noche del miércoles 11 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspendía la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que mejoraran las condiciones atmosféricas.

Aunque la medida permitió retirar restricciones como el doble Hoy No Circula, este jueves los problemas se concentraron en el transporte público.

