Metro y Metrobús CDMX hoy 10 de marzo: Usuarios reportan demoras de hasta 20 minutos en Líneas 1, 3, B, A y 8

La mañana de hoy martes 10 de marzo se registran complicaciones en diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), situación que ha generado retrasos prolongados, trenes saturados y aglomeraciones en algunas estaciones clave.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales y monitoreos del servicio, los retrasos superan los 10 y hasta 20 minutos en varias líneas, lo que ha afectado el traslado de miles de personas que se dirigen a sus centros de trabajo o estudio.

Ante esto, las autoridades del Metro informaron que "se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 9, 12, A y B", por lo que se piden paciencia al momento de usar el transporte público.

#MetroAlMomento:



Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 10, 2026

Retrasos en líneas del Metro CDMX hoy 10 de marzo

Las principales afectaciones se concentran en varias rutas importantes del Metro:



Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, usuarios reportan demoras de más de 15 minutos, además de que algunos trenes se detienen entre estaciones durante el trayecto

que corre de Indios Verdes a Universidad, usuarios reportan además de que algunos trenes se detienen entre estaciones durante el trayecto Línea B, que conecta Ciudad Azteca con Buenavista, los retrasos superan los 20 minutos , especialmente en estaciones de alta afluencia como Garibaldi. Pasajeros también señalan que se han registrado aglomeraciones importantes en los andenes, lo que complica el acceso a los trenes

que conecta Ciudad Azteca con Buenavista, los retrasos , especialmente en estaciones de alta afluencia como Garibaldi. Pasajeros también señalan que se han registrado aglomeraciones importantes en los andenes, lo que complica el acceso a los trenes Línea 1 , recientemente reabierta en algunos tramos tras su proceso de modernización, también presenta retrasos superiores a los 15 minutos , lo que provoca saturación en estaciones

, recientemente reabierta en algunos tramos tras su proceso de modernización, también presenta , lo que provoca saturación en estaciones Línea A , que va de Pantitlán a La Paz, los usuarios reportan demoras cercanas a los 10 minutos

, que va de Pantitlán a La Paz, los usuarios reportan demoras cercanas a los Línea 8 —que conecta Garibaldi con Constitución de 1917— los trenes tardan más de 15 minutos en pasar y circulan completamente llenos, lo que ha generado incomodidad entre los pasajeros

Cambio de horario de la Línea 2 del Metro CDMX por remodelación

Metrobús también presenta retrasos en la Línea 1

Las afectaciones no solo se concentran en el Metro. En el Metrobús también se reportan demoras en la Línea 1, que corre sobre Insurgentes.

Usuarios señalan que las unidades tardan más tiempo del habitual en llegar a las estaciones, particularmente en dirección a El Caminero, lo que ha provocado acumulación de pasajeros en varios puntos del recorrido.

Ante los reportes, el sistema Metrobús informó mediante un mensaje a los usuarios que las unidades en terminales esperan su salida de acuerdo con la hora asignada en su programación, por lo que el despacho de autobuses se realiza conforme a la planeación operativa.

Recomendaciones de las autoridades

Debido a las afectaciones en el transporte público, usuarios recomiendan salir con mayor tiempo de anticipación para evitar retrasos en sus traslados.

