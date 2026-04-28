Si vives en Sonora, te recomendamos que sigas leyendo, porque este martes 28 de abril, más de 30 colonias de Hermosillo sufrirán un megacorte de agua, que inició a partir de las 13:00 horas. Te contamos todos los detalles.
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Anuncian megacorte de agua en hermosillo, Sonora
A través de sus redes sociales, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), informó a los vecinos de Hermosillo, Sonora, que se había programado un corte de agua que afectaría a los habitantes de al menos 30 colonias de la capital sonorense.
De acuerdo con la paramunicipal, esta medida responde a una solicitud del Gobierno del Estado de Sonora, ya que se realizarán trabajos de obra en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Garmendia, en la colonia Centro, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua.
- Inicio de corte: 28 de abril, a las 13:00 horas
- Fin del corte: En las primeras horas del 29 de abril
Lista de colonias sin agua en Hermosillo hoy 28 de abril
De acuerdo con el aviso de la Sidur, estas son las colonias afectadas en Hermosillo:
Colonias Centro, Mariachi, 5 de Mayo, Naranjos, Casa Blanca, San Juan, Hacienda de la Flor, Centenario, Malecón, Las Granjas, Los Valles, Las Huertas, Las Quintas, Residencial de Anza, Santa Fe y Satélite.
Igualmente, se quedarán sin agua las colonias Los Arcos, Capistrano, STAUS, Casa Bonita, Esplendor, La Manga, Pimentel, El Choyal, Los Arroyos, La Cholla, Puerta Real (etapas 5, 6 y 8), Coloso, Rinconada de la Cruz, Rinconada Nuevo León, Cañada de los Negros, Cerro de la Campana y zonas aledañas.
La paramunicipal informó que el suministro del agua se establecerá de forma gradual en hogares y negocios de Hermosillo, Sonora.
Recomendaciones en caso de corte de agua
- Hacer un uso racional del agua almacenada en tinacos y contenedores
- Guarda el agua de la regadera o de lavar frutas/verduras para el inodoro.
- Utiliza gel antibacterial y evita el uso de la lavadora
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