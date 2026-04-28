Si vives en Sonora, te recomendamos que sigas leyendo, porque este martes 28 de abril, más de 30 colonias de Hermosillo sufrirán un megacorte de agua, que inició a partir de las 13:00 horas. Te contamos todos los detalles.

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Anuncian megacorte de agua en hermosillo, Sonora

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), informó a los vecinos de Hermosillo, Sonora, que se había programado un corte de agua que afectaría a los habitantes de al menos 30 colonias de la capital sonorense.

De acuerdo con la paramunicipal, esta medida responde a una solicitud del Gobierno del Estado de Sonora, ya que se realizarán trabajos de obra en el cruce de las avenidas Álvaro Obregón y Garmendia, en la colonia Centro, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua.

Inicio de corte: 28 de abril, a las 13:00 horas

a las 13:00 horas Fin del corte: En las primeras horas del 29 de abril

*A solicitud del Gobierno del Estado a través de Sidur, AGUAH realizará cierre del servicio de agua potable para el sector Centro, mañana martes* pic.twitter.com/GImS4XzGJh — Agua de Hermosillo (@aguahermosillo) April 28, 2026

Lista de colonias sin agua en Hermosillo hoy 28 de abril

De acuerdo con el aviso de la Sidur, estas son las colonias afectadas en Hermosillo:

Colonias Centro, Mariachi, 5 de Mayo, Naranjos, Casa Blanca, San Juan, Hacienda de la Flor, Centenario, Malecón, Las Granjas, Los Valles, Las Huertas, Las Quintas, Residencial de Anza, Santa Fe y Satélite.

Igualmente, se quedarán sin agua las colonias Los Arcos, Capistrano, STAUS, Casa Bonita, Esplendor, La Manga, Pimentel, El Choyal, Los Arroyos, La Cholla, Puerta Real (etapas 5, 6 y 8), Coloso, Rinconada de la Cruz, Rinconada Nuevo León, Cañada de los Negros, Cerro de la Campana y zonas aledañas.

La paramunicipal informó que el suministro del agua se establecerá de forma gradual en hogares y negocios de Hermosillo, Sonora.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Hacer un uso racional del agua almacenada en tinacos y contenedores

Guarda el agua de la regadera o de lavar frutas/verduras para el inodoro.

o de lavar frutas/verduras para el inodoro. Utiliza gel antibacterial y evita el uso de la lavadora

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