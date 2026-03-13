Metro CDMX hoy: Colapsa la Línea A y otras afectaciones este viernes 13 de marzo en el STC

Como ya es habitual, aquí en adn Noticias te traemos el reporte de la líneas de Metro CDMX y Metrobús hoy, viernes 13 de marzo. Ya desde las primeras horas del día, usuarios reportan saturación y retrasos en las líneas 3 (verde), 7 (naranja) y B (verde con gris).

El Metro CDMX afirma que el paso de trenes es constante; sin embargo, los capitalinos desmintieron a las autoridades y a través de redes sociales denuncian estaciones saturadas y avance lento de las unidades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Colapsa la línea A del Metro CDMX

¡De rodillas! La línea A es una de las que presenta más complicaciones este viernes, si eres usuario de esta, te recomendamos que busques rutas alternas para tus traslados, pues el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la marcha de trenes es lenta debido a trabajos de revisión en las vías.

"Se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea A, por lo que la circulación es lenta y pueden registrarse mayores tiempos de espera en andenes. Se llevan a cabo maniobras de encauzamiento de personas usuarias en terminales" indicó el STC en su cuenta de X.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/qgNe5hM0Po — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 13, 2026

Metrobús reporta buena circulación

En cuanto al Metrobús, las autoridades reportan que todas las líneas se encuentran dando un servicio regular en todas las estaciones, sin embargo, puedes consultar el estado en tiempo real en este enlace.

¿Cuál es el horario del Metro CDMX?

Los horarios del Metro CDMX son de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00, y domingos de 7:00 a 00:00. El Metrobús opera todos los días de 4:30 a 00:00 horas con algunas variaciones por línea.

Te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

La restricción se mantiene en un horario de 05:00 a 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.