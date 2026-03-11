Confirmado: las sucursales de Costco en CDMX cierran por 24 horas este día

Costco confirma el cierre total de sus sucursales en CDMX y todo México el próximo domingo 5 de abril de 2026. La cadena de clubes de precio suspenderá operaciones físicas durante 24 horas por la celebración del Domingo de Pascua.

Fecha y horario del cierre masivo de Costco en CDMX

Costco aplica esta medida de forma simultánea en todas sus unidades de negocio del territorio nacional. Aunque no es un día feriado oficial ante la Ley Federal del Trabajo, la política interna de la compañía prioriza el descanso de su personal en esta fecha.

Los datos clave sobre la suspensión del servicio son:

Fecha de cierre: Domingo 5 de abril de 2026.

Domingo 5 de abril de 2026. Horario/Duración: 24 horas (el servicio se reanuda el lunes 6 de abril).

24 horas (el servicio se reanuda el lunes 6 de abril). Alcance: Todas las sucursales físicas en la República Mexicana.

Todas las sucursales físicas en la República Mexicana. Motivo: Conmemoración del Domingo de Pascua.

Compras digitales y alternativas para socios de Costco el 5 de abril

La tienda anuncia que, a pesar del bloqueo en los accesos físicos, los canales remotos permanecerán habilitados. Esta medida busca mitigar el impacto en el abastecimiento de despensas semanales que suelen realizarse los fines de semana.

Las opciones disponibles durante el cierre incluyen:

Plataforma Web: Compras habilitadas las 24 horas en el sitio oficial

Compras habilitadas las 24 horas en el App Móvil: Levantamiento de pedidos disponible para todos los socios.

Levantamiento de pedidos disponible para todos los socios. Entregas: Los tiempos de envío dependerán de la disponibilidad logística programada para el lunes siguiente.

Los tiempos de envío dependerán de la disponibilidad logística programada para el lunes siguiente. Gasolineras Costco: Sujetas a la operatividad específica de cada unidad (se recomienda verificar previamente).

La operatividad en sucursales físicas retomará su horario habitual de apertura el lunes 6 de abril. El mercado minorista sugiere a los usuarios planificar con antelación la adquisición de productos perecederos para evitar contratiempos.