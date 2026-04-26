Se activó alerta amarilla para la mayoría de las alcaldías de la CDMX por la fuerte onda de calor.

Se activó alerta amarilla para la mayoría de las alcaldías de la CDMX por la fuerte onda de calor. | Getty Images

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil (SGIRPC CDMX) activó alerta amarilla en 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por la fuerte onda de calor que promete hacer sudar a los habitantes ante las temperaturas de hasta 32° este domingo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

La alerta se activó para las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco y se espera que las temperaturas más altas se registren entre las 14:00 y las 18:00 horas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Recomendaciones ante la onda de calor en la CDMX

Uso de bloqueador solar Vestir ropa de colores claros Usar gafas de sol Sombrero y gorra Ubica y permanece en lugares frescos Evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente

Onda de calor sofoca a casi todo México

La Ciudad de México es tan solo una de las entidades que padece la onda de calor que azota al país, ya que se registra en la mayoría de los estados de la República Mexicana.

Este día prevalecerá la #OlaDeCalor en estas entidades del país. ⤵️ pic.twitter.com/l1XCDZUGLz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 26, 2026