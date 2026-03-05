Es oficial: las sucursales de Costco en Jalisco cierran por 24 horas este día

Costco es uno de los supermercados con mayor preferencia entre los consumidores mexicanos por su variedad y precios competitivos, por eso el anuncio de un cierre general generó dudas entre sus clientes. La empresa informó que suspenderá operaciones durante 24 horas en todas sus sucursales de México, lo que incluye las ubicadas en Jalisco.

¿Qué día cerrarán las tiendas Costco en Jalisco y México?

El cierre masivo está programado para el domingo 5 de abril. Ese día ninguna sucursal física de Costco abrirá sus puertas en el país. La medida aplica a todas las tiendas, por lo que los socios no podrán ingresar a realizar compras presenciales durante esa jornada.

Si planeas surtir despensa o adquirir productos especiales, la recomendación es anticipar tus compras en los días previos.

¿Por qué Costco suspende operaciones ese día?

La razón del cierre es el Domingo de Pascua. Aunque esta fecha no está considerada como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, sí tiene un significado religioso importante.

Costco determinó detener operaciones durante 24 horas en reconocimiento a esta celebración. Este tipo de cierres ya ha ocurrido en años anteriores en fechas específicas del calendario.

¿Habrá alguna alternativa para comprar?

Aunque las sucursales físicas permanecerán cerradas el domingo 5 de abril, la opción digital seguirá disponible.

Los clientes podrán:



Realizar compras a través de la tienda en línea.

Consultar disponibilidad de productos desde la plataforma oficial.

Después de ese día, las actividades regresarán a la normalidad en el horario habitual de cada sucursal.

