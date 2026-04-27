Pese a la suspensión de la Fase 1 de Contingencia Ambiental siguen la restricciones por el Hoy No Circula.

Pese a la suspensión de la Fase 1 de Contingencia Ambiental siguen la restricciones por el Hoy No Circula. | Adriana Pacheco | adn Noticias

Los conductores se mantienen al pendiente de la calidad del aire en el Valle de México, ya que a pesar de que se suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, esta podría activarse dependiendo la contaminación. Mientras tanto así es como aplicará el Hoy No Circula este lunes 27 de abril.

El Doble Hoy No Circula se suspendió cuando se levantó la Fase 1 de Contingencia Ambiental ayer por la tarde tras las fuertes rachas de viento que se reportaron en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (CDMX).

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¿Qué autos no pueden transitar por el Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que los autos que no pueden transitar por las calles por el Hoy No Circula son los que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 27 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/5V9poJBebQ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 27, 2026

¿Por qué se suspendió la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que durante el día de ayer se presentó un incremento en el contenido de humedad ambiente sobre el Valle, asociado a la entrada de aire desde el océano Pacífico y el Golfo de México.

El aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar, lo que limitó la formación de ozono.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/Dr3MUMxPFn pic.twitter.com/xqmeU60xWU — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 27, 2026