Los conductores se mantienen al pendiente de la calidad del aire en el Valle de México, ya que a pesar de que se suspendió la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, esta podría activarse dependiendo la contaminación. Mientras tanto así es como aplicará el Hoy No Circula este lunes 27 de abril.
El Doble Hoy No Circula se suspendió cuando se levantó la Fase 1 de Contingencia Ambiental ayer por la tarde tras las fuertes rachas de viento que se reportaron en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (CDMX).
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¿Qué autos no pueden transitar por el Hoy No Circula?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que los autos que no pueden transitar por las calles por el Hoy No Circula son los que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2.
¿Por qué se suspendió la Fase 1 de Contingencia Ambiental?
El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que durante el día de ayer se presentó un incremento en el contenido de humedad ambiente sobre el Valle, asociado a la entrada de aire desde el océano Pacífico y el Golfo de México.
El aumento de nubes contribuyó a una reducción de la radiación solar, lo que limitó la formación de ozono.
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