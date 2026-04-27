Localizan sin vida al cuarto y último trabajador de la mina Santa Fe, Sinaloa, tras 33 días de búsqueda

Tras 33 días de búsqueda, el Comando Unificado, encabezado por Protección Civil federal, informó que fue localizado sin vida el minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Zimapán, Hidalgo, este lunes 27 de abril 2026 a las 02:15 horas (tiempo del centro del país).
Se trata del cuarto y último trabajador que quedó atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, tras el accidente del pasado 25 de marzo.
“(...) el Gobierno de México y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo de la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante el proceso”, se pudo leer.
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Fiscalía de Sinaloa inicia protocolos de recuperación del cuerpo
En el comunicado que se difundió en redes sociales, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa inició los protocolos para la recuperación de cuerpo, además de que los peritos correspondientes actuarán con los procedimiento técnicos-jurídicos.
Las autoridades informaron que la localización del último cuerpo se dio gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), Protección Civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) y el gobierno local.
Así fue la localización de minero en Sinaloa
El día del accidente, 25 mineros quedaron atrapados; sin embargo, 21 lograron salir al ser rescatados rápidamente, por lo que sólo cuatro quedaron dentro de la superficie, mismos por los que se implementó un operativo para localizarlos:
Mineros rescatados vivos:
- José Alejandro Cátulo Colín fue el primer minero rescatado con vida tras cinco días atrapado.
- Rafael Francisco Zapata Nájera fue localizado tras permanecer 14 días atrapado; su caso fue el que más llamó la atención debido a los días que pasó en el interior de la mina.
Mineros rescatados sin vida:
- El cuerpo de Abraham “N” fue localizado el 7 de abril y rescatado un día después.
- Finalmente, este lunes fue localizado Leandro Isidro Beltrán Reséndiz.
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