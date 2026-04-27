El fin de semana estuvo marcado por la implementación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); sin embargo, este lunes 27 de abril todo regresa a la normalidad y eso implica accidentes en la capital y problemas en las distintas carreteras del país.
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Accidentes en CDMX hoy 27 de abril
De acuerdo a las autoridades capitalinas, estos son los problemas de tránsito que se viven en la CDMX:
- 07:00: tránsito lento en calzada de Tlalpan, desde calzada del Hueso hacia calzada Tazqueña
- 06:45: bloqueo de manifestantes en avenida Insurgentes, a la altura de El Vigilante (Estado de México) en dirección Ciudad de México
- 06:30: afectada la circulación en Circuito Interior a la altura de avenida Jardín al Poniente debido a vehículo descompuesto
- 06:00: reducción de carriles en avenida Sur 122 de Poniente 85 hasta avenida Río Tacubaya (hacía el sur) por obras
- 05:20: cerrada calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta avenida de las Torres
- 05:00: obras de mantenimiento en Arquímedes entre avenida Presidente Masaryk y Maimonides, en Polanco
Cierres, bloqueos y accidentes en carreteras del país durante este lunes
En tanto, en las autopistas y carreteras del país se han presentado estas afectaciones de acuerdo a CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras:
06:46: carga vehicular en la autopista La Carbonera-Puerto México
05:15: reducción de carriles por atención tras accidente de tractocamión en el kilómetro 78 de la autopista La Tinaja-Isla
05:05: accidente en el kilómetro 14 de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí
05:00: carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección CDMX
Ante estas circunstancias, se recomienda salir con anticipación y preparar tus trayectos para no llegar tarde a ningún lugar.
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