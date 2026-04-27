¡Sal con tiempo! Reportan afectaciones en varios puntos de la CDMX debido a accidentes

¡Sal con tiempo! Reportan afectaciones en varios puntos de la CDMX debido a accidentes | Jesús Arias | adn Noticias

El fin de semana estuvo marcado por la implementación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); sin embargo, este lunes 27 de abril todo regresa a la normalidad y eso implica accidentes en la capital y problemas en las distintas carreteras del país.

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 27 de abril en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒



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Accidentes en CDMX hoy 27 de abril

De acuerdo a las autoridades capitalinas, estos son los problemas de tránsito que se viven en la CDMX:

07:00: tránsito lento en calzada de Tlalpan , desde calzada del Hueso hacia calzada Tazqueña

, desde calzada del Hueso hacia calzada Tazqueña 06:45: bloqueo de manifestantes en avenida Insurgentes , a la altura de El Vigilante (Estado de México) en dirección Ciudad de México

, a la altura de El Vigilante (Estado de México) en dirección Ciudad de México 06:30: afectada la circulación en Circuito Interior a la altura de avenida Jardín al Poniente debido a vehículo descompuesto

a la altura de avenida Jardín al Poniente debido a vehículo descompuesto 06:00: reducción de carriles en avenida Sur 122 de Poniente 85 hasta avenida Río Tacubaya (hacía el sur) por obras

de Poniente 85 hasta avenida Río Tacubaya (hacía el sur) por obras 05:20: cerrada calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta avenida de las Torres

hasta avenida de las Torres 05:00: obras de mantenimiento en Arquímedes entre avenida Presidente Masaryk y Maimonides, en Polanco

Cierres, bloqueos y accidentes en carreteras del país durante este lunes

En tanto, en las autopistas y carreteras del país se han presentado estas afectaciones de acuerdo a CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras:

06:46: carga vehicular en la autopista La Carbonera-Puerto México

05:15: reducción de carriles por atención tras accidente de tractocamión en el kilómetro 78 de la autopista La Tinaja-Isla

05:05: accidente en el kilómetro 14 de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí

05:00: carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección CDMX

Ante estas circunstancias, se recomienda salir con anticipación y preparar tus trayectos para no llegar tarde a ningún lugar.

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