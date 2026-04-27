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Obras y accidentes provocan cierres en principales vías de CDMX; carga vehicular afecta carreteras hoy 27 de abril

La Ciudad de México y diversas carreteras del país registran afectaciones viales debido a accidentes, obras y bloqueos; conoce dónde se ubican para que salgas con tiempo.

¡Sal con tiempo! Reportan afectaciones en varios puntos de la CDMX debido a accidentes | Jesús Arias | adn Noticias

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El fin de semana estuvo marcado por la implementación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); sin embargo, este lunes 27 de abril todo regresa a la normalidad y eso implica accidentes en la capital y problemas en las distintas carreteras del país.

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Accidentes en CDMX hoy 27 de abril

De acuerdo a las autoridades capitalinas, estos son los problemas de tránsito que se viven en la CDMX:

  • 07:00: tránsito lento en calzada de Tlalpan, desde calzada del Hueso hacia calzada Tazqueña
  • 06:45: bloqueo de manifestantes en avenida Insurgentes, a la altura de El Vigilante (Estado de México) en dirección Ciudad de México
  • 06:30: afectada la circulación en Circuito Interior a la altura de avenida Jardín al Poniente debido a vehículo descompuesto
  • 06:00: reducción de carriles en avenida Sur 122 de Poniente 85 hasta avenida Río Tacubaya (hacía el sur) por obras
  • 05:20: cerrada calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta avenida de las Torres
  • 05:00: obras de mantenimiento en Arquímedes entre avenida Presidente Masaryk y Maimonides, en Polanco

Cierres, bloqueos y accidentes en carreteras del país durante este lunes

En tanto, en las autopistas y carreteras del país se han presentado estas afectaciones de acuerdo a CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras:

06:46: carga vehicular en la autopista La Carbonera-Puerto México

05:15: reducción de carriles por atención tras accidente de tractocamión en el kilómetro 78 de la autopista La Tinaja-Isla

05:05: accidente en el kilómetro 14 de la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí

05:00: carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección CDMX

Ante estas circunstancias, se recomienda salir con anticipación y preparar tus trayectos para no llegar tarde a ningún lugar.

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