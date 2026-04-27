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Alerta por ola de calor en CDMX; activan alerta amarilla

Más de 20 estados vivirán altas temperaturas durante este lunes 27 de abril; activan alerta amarilla en alcaldías de la capital.

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Por: Ximena Ochoa
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